Вініри на зуби: всі “за” і “проти” для вашої посмішки

Чи існує швидкий і простий спосіб зробити вашу посмішку ідеальною? Фахівці bilobrov clinic знають все про реставрації зубів та протезування. Під час консультації лікар запропонує вам саме той вид реставрації, якого потребують ваші зуби. Установка керамічних вінірів в Києві є найпоширенішою процедурою в естетичній стоматології. І цьому є свої причини. Але про них ми розкажемо пізніше.

Коли рекомендована установка вінірів?

Вініри – це мікропротези, які фіксуються на зовнішній поверхні передньої групи зубів і дозволяють швидко отримати чудовий результат. Не дивлячись на те, що вініри мають товщину не більше 0,5 мм, проте вони дуже міцні й зовні нічим не відрізняються від інших зубів. У яких ситуаціях вініри просто врятують ваші зуби:

зубна емаль втратила свій первісний колір: пожовкла або потьмяніла;

на емалі є темні плями, які не піддаються чистці;

присутні сколи, тріщини;

є наявна діастема – щілина між зубами;

з часом передні зуби стерлися і мають неестетичний вигляд;

присутня невелика кривизна передніх зубів.

Хочеться додати, що установки вініра може потребувати як один зуб, так і цілий ряд, який відкривається коли людина посміхається.

Чи болюча така процедура?

Ні й ще раз, ні. Але якщо ви все ж таки хвилюєтеся, що маєте низький больовий поріг, то лікар зробить вам анестезією. Вініри це наклейки, які міцно фіксуються на поверхні зубів за допомогою стоматологічного цементу або спеціального клею.

Така процедура не потребує ні попереднього обточування зубів, а ні видалення нерва. Навіть при ношенні вони не викликають у пацієнта ніякого дискомфорту, а тільки задоволення від отриманого результату.

У яких випадках установка вінірів не має ніякого смислу?

Не підійде такий варіант реставрації зубів пацієнтам, які мають наступні проблеми:

бруксизм – скрегіт зубами, який виникає мимоволі;

неправильний прикус, а саме коли верхні зуби не покривають собою нижні, а торкаються їх;

відсутність жувальних зубів, шостого і сьомого, у такому випадку саме на передні зуби приходиться більше навантаження.

Які бувають види вінірів:

Композитні – вони виготовляються прямо у роті пацієнта. Лікар злегка відшліфовує зуб, щоб накладка надійно сіла, а потім шар за шаром наносить композит та надає йому потрібної форми. Керамічні вініри – такий варіант більш є затребуваним. За індивідуальними замірами пацієнта виготовляються керамічні накладки, які надійно фіксуються на поверхню зубів. Такі вініри при правильному догляді можуть прослужити до 20 років. Люмініри – це надзвичайно тонкі накладки, які максимально прозорі та повторюють природний тон емалі. Такі накладки можуть приховати невеликі дефекти зубів, як то незначні викривлення.

Отже, якщо ви бажаєте покращити зовнішній стан зубів та насолоджуватися довготривалим ефектом – вініри це ваше.