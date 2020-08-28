Географія поширення на Тернопільщині 28 серпня: + 234 нові випадки COVID-19 за добу, троє людей померли

В Україні станом на 28 серпня зафіксували 114 497 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу – 2 438, з них на Тернопільщині — 234.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу виявили у місті Києві (251), Харківській (242), Тернопільській (233), Львівській (215) областях.

Внаслідок хвороби загалом в країні померла 2 451 людина, з них 48 – за останню добу.



55 083 людини одужали від коронавірусу в Україні, 866 – за останню добу.

За інформацією ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», за попередню добу в Тернопільській області: – видужало 56 осіб; – проведено 1287 досліджень методом ПЛР; – проведено 64 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 9 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат. – Підтверджено 234 випадки зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (43 особи)

Бережанський район (28 осіб): • м. Бережани –19 • с. Посухів – 2 • с. Нараїв – 2 • с. Рогачин – 1 • с. Лапшин – 4

Борщівський район (7 осіб): • м. Борщів – 4 • с. Іванків – 2 • с. Криве – 1

Бучацький район (25 осіб): • м. Бучач – 12 • с. Трибухівці – 6 • с. Підзамочок – 2 • с. Переволока – 1 • с. Пилява – 1 • с. Ріпинці – 1 • с. Підлісся – 1 • с. Пишківці – 1

Гусятинський район (15 осіб): • м. Копичинці – 2 • смт Гусятин – 3 • с. Яблунів – 1 • с. Крогулець – 2 • с. Старий Нижбірок – 1 • с. Коцюбинці – 1 • с. Сорока – 1 • с. Кокошинці – 2 • с. Сидорів – 2

Заліщицький район (4 особи): • с. Нагоряни – 1 • с. Зозулинці – 1 • м. Заліщики – 3 • с. Шипівці – 1

Збаразький район (12 осіб): • смт Вишнівець – 4 • с. Лози – 1 • с. Нижчі Луб’янки – 1 • с. Бутин – 1 • с. Доброводи – 1 • м. Збараж – 2 • с. Чернихівці – 1 • с. Мишківці – 1

Зборівський район (3 особи): • м. Зборів – 1 • с. Озерна – 1 • с. Глядки – 1

Козівський район (4 особи): • смт Козова – 3 • с. Козівка – 2

Кременецький район (12 осіб): • м. Кременець – 4 • с. Білокриниця – 3 • м. Почаїв – 3 • с. Великі Млинівці – 1 • с. Куликів – 1

Лановецький район (6 осіб): • с. Бережанка – 1 • м. Ланівці – 5

Монастириський район (1 особа): • м. Монастириська – 1

Підволочиський район (7 осіб): • м. Скалат – 2 • смт Підволочиськ – 2 • с. Полупанівка – 1 • с. Магдалівка – 1 • с. Городниця – 1

Підгаєцький район (2 особи): • м. Підгайці – 1 • с. Литвинів – 1

Теребовлянський район (9 осіб): • м. Теребовля – 5 • с. Плебанівка – 1 • с. Кровинка – 1

Тернопільський район (22 осіб): • с. Петриків – 6 • с. Довжанка – 2 • с. Дичків – 2 • с. Смиківці – 2 • с. Великі Гаї – 4 • с. Гаї Гречинські – 1 • с. Товстолуг – 1 • смт Великі Бірки – 1 • с. Чернилів Руський – 1 • смт Велика Березовиця – 1 • с. Лучка – 1

Чортківський район (29 осіб): • м. Чортків – 23 • с. Білобожниця – 1 • с. Свидова – 1 • с. Улашківці – 3 • с. Скородинці – 1

Шумський район (5 осіб): • м. Шумськ – 2 • с. Цеценівка – 1 • с. Шкроботівка – 1 • с. Потуторів – 1