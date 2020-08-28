Віктор Овчарук: «Обласна рада зацікавлена залучати інвестиції. Для цього у нас є великі перспективи та можливості»

На цьому наголосив голова обласної ради, звертаючись до учасників економічного форуму «Summer Ternopil Economic Platform», який сьогодні відбувається у Тернополі в режимі онлайн.

– Проведення щорічних міжнародних інвестиційних та економічних форумів розглядались нами як одне із важливих питань промоції області, а також як хорошу нагоду представити потенціал Тернопілля для залучення інвестицій. За останні роки ми провели цілий ряд зустрічей з іноземними делегаціями, неодноразово представляли свій потенціал за кордоном. Що активніше ми будемо працювати в даному напрямку, тим більше буде спільних проектів – як гуманітарно-соціальних, так і комерційних. А це зі свого боку відкриває перспективи як в освітньому просторі, що вкрай важливо для нашої молоді, так і в частині створення тут, на Тернопільщині, спільних підприємств та реалізації спільних проектів, – зазначив Віктор Овчарук. – Протягом останніх років органи місцевого самоврядування та виконавчі органи влади на місцях активно працювали, щоб покращити інвестиційний клімат області, і слід відзначити, що в цьому питанні досягнуто значного прогресу. Запровадження карантинних заходів призвело до відміни проведення щорічного Міжнародного інвестиційного форум “Тернопільщина Invest – 2020”, який був запланований на травень місяць. Боротьба з коронавірусом у всьому світі змусили бізнес, суспільство та державні інституції зануритися у режим онлайн і трансформувати всі звичні процеси. Так, зараз для нас завдання вижити – пріоритетне. Але не будемо забувати, що не тільки кожній конкретній людині, а й цілим галузям бізнесу та держсектору потрібно з цим завданням впоратися. І в цій справі сучасні діджитал-технології відіграють ключову роль. Отже, що на даний момент стратегічно необхідно робити всім нам, окрім дотримання карантину? Зберегти працездатність співробітників компаній усіх можливих напрямків діяльності; не допустити інтелектуальний «простій» населення в період паніки та кризи;забезпечити можливість здобуття якісної освіти; скористатись можливостями ведення підприємницької діяльності в Україні за стандартами Європейського Союзу та світовими стандартами у період – під час та після корона вірусу. Влада на Тернопільщині відкрита для співпраці щодо подальшого економічного та соціального розвитку регіону з усіма, хто бажає нашим людям добра, уміє вести бізнес. Ми також зацікавлені залучати в нашу область інвестиції з різних джерел і для цього у нас є великі перспективи та можливості.

Очільник обласної ради також висловив впевненість, що під час проведення форуму відбудеться відкритий діалог між усіма сторонами: владою, організаторами форуму та підприємцями Тернопільщини.

Організатори зазначають, що сьогоднішня подія спрямована на розвиток бізнес-середовища України та буде цікавою як для місцевого бізнесу, так і для представників міжнародних економічних організацій та установ, зарубіжних фінансових та інвестиційних компаній, які планують реалізацію бізнес-проектів на території нашого краю.

Мета форуму — вивчення прикладів успішних проєктів, що реалізовані на Тернопільщині як міжнародними, так і місцевими компаніями.