Голова Чортківської РДА написав заяву про звільнення

Як стало відомо «Репортеру», голова Чортківської районної державної адміністрації Михайло Сташків написав заяву про звільнення із посади.

За інформацією з достовірних джерел, екс-голова Чортківщини перейде на іншу державну роботу в рідному районі.

Сташків запам’ятався публічним скандалом із оприлюдненням аудіозапису скайп наради із головю Тернопільської ОДА Степаном Барною в 2015 році перед місцевими виборами, де він розповідає про те, що всі регіонали просяться до виборчих списків БПП, а він не знає, що з ними робити.

Михайло Сташків є одним із найкращих друзів народного депутата України Олега Барни. До призначення на державну посаду бізнесував і навіть їздив у Париж на заробітки.