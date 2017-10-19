Новини Тернополя 

Голова Чортківської РДА написав заяву про звільнення

Irena 15 Views Прокоментуй!

Як стало відомо «Репортеру», голова Чортківської районної державної адміністрації Михайло Сташків написав заяву про звільнення із посади.

За інформацією з достовірних джерел, екс-голова Чортківщини перейде на іншу державну роботу в рідному районі.

Сташків запам’ятався публічним скандалом із оприлюдненням аудіозапису скайп наради із головю Тернопільської ОДА Степаном Барною в 2015 році перед місцевими виборами, де він розповідає про те, що всі регіонали просяться до виборчих списків БПП, а він не знає, що з ними робити.

Михайло Сташків є одним із найкращих друзів народного депутата України Олега Барни. До призначення на державну посаду бізнесував і навіть їздив у Париж на заробітки.

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