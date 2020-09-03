«Гордість ТНПУ»: в університеті започаткували традицію нагородження почесною відзнакою
У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка започаткували традицію нагородження почесною відзнакою «Гордість ТНПУ».
Першим почесним номінантом на відзначення став голова вченої ради університету, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, колишній ректор ТНПУ, професор Володимир Кравець.
- Шановний Володимире Петровичу, уся університетська спільнота щиро вітає Вас з отриманням урочистої відзнаки «Гордість ТНПУ»! – йдеться у повідомленні ТНПУ. – Дякуємо Володимиру Петровичу за багаторічну сумлінну працю на благо ТНПУ, активну життєву позицію, душевність та доброчесність, самовідданість та ініціативу, чуйне наставництво, відмінні особисті якості та неоціненний вклад в розвиток університету!