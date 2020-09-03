Шумська громада отримала нагороду

2 вересня на онлайн заході «Кіно онлайн захід «WEB-GOODBYE» відбулося нагородження громад – локальний парад Оскарів.

Шумська громада отримала відзнаку за максимальне охоплення населених пунктів ОТГ до реалізації місцевих ініціатив.

Нагорода є своєрідною оцінкою діяльності громади впродовж минулого року.

Загальна концепція заходу була такою: «Робота у громаді часто нагадує процес кіновиробництва – пишуться сценарії (проєкти, програми), які потім пропонуються на затвердження. Якщо затверджуються – закладаються кошти у бюджет, проводяться «кінозйомки» – підготовка та реалізація проєкту».

Захід організовано в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). ФРГО «Західноукраїнський ресурсний центр» є регіональним партнером програми DOBRE в Тернопільській області.