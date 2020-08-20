17:32 | 20.08.2020
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Новини Тернополя 

Гостював у сестри і зник: на Тернопільщині розшукують 66-річного Володимира Остафійчука

Irena 0 Views Прокоментуй!
Співробітники Борщівського відділення поліції розшукують уродженця Херсонської області, Остафійчука Володимира Ярославовича, 1954 року народження. Чоловік тимчасово проживав у своїх родичів в селі Дзвенигород Борщівського району.
 
Вранці 16 серпня зниклий вийшов з помешкання сестри й не повернувся. Напередодні події, чоловік висловлював намір поїхати в Херсонську область.
 
Прикмети зниклого: зріст 160-170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся коротке, сиве, очі карі, носить бороду.
 
Був одягнений в білу кепку, футболку сірого кольору, сині джинси. 

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