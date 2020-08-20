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Інтернат на Тернопільщині замовив один з найдорожчих в Україні Цефтріаксон

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Закупівельні ціни на один з найпопулярніших антибіотиків Цефтріаксон в Україні різняться у три рази.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» за квітень-травень 2020 р.

У вибірку потрапили майже 200 закупівель Цефтріаксону (порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г у флаконах №10). Середня ціна склала 150 грн. за упаковку.

П’ять замовників без конкуренції купили Цефтріаксон дорожче 200 грн.

Найдорожчий антибіотик придбав Кривчицький психоневрологічний інтернат (Хмельницька обл.) Заклад купив 10 упаковок цього препарату у ФОП Кардаш Едуард Васильович по 300 грн., що вдвічі дорожче від середньої ціни в Україні та втричі дорожче від найдешевшої закупівлі.

Кривчицький психоневрологічний інтернат очолює Юрій Шубарський. Згідно з «Прозорро», у 2018-2020 рр. підприємець Едуард Кардаш в основному отримував підряди щодо фармацевтичної продукції від Кривчицького психоневрологічного інтернату (47 замовлень на 240 тис грн.).

Як повідомлялося, у червні в інтернаті виявили масштабний спалах COVID-19.

На другому місці по дорожнечі – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького району Тернопільської області, який придбав у ОКМ аптека №104 Цефтріаксон по 268 грн.

Найдешевшою виявилася закупівля КНП «Кривоозерська центральна районна лікарня Кривоозерської районної ради» (Миколаївська обл.), яка купила у ТОВ «УКРЕРА» 50 упаковок препарату по 92,41 грн.

У порівнянні з 2017 р., тобто за три роки середня ціна закупівель Цефтріаксону через «Прозорро» зросла на третину (на 36%), зі 110 грн. до 150 грн.

ЗамовникЦіна з ПДВ, грн.ПродавецьДата договору
Кривчицький психоневрологічний інтернат300,00ФОП Кардаш Едуард Васильович02.04.2020
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького району267,50ОКМ аптека №10423.06.2020
КНП «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради212,16ТОВ «ХЕРСОН ФАРМА-ОПТ»17.04.2020
КП Центр первинної медико-санітарної допомоги Білогірського району208,01ТОВ «Торг-Лідер»28.04.2020
КП Центр первинної медико-санітарної допомоги Білогірського  району208,01ТОВ «Торг-Лідер»09.04.2020
КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради Івано- Франківської області204,55ПП ВКФ «Скайінвест»15.04.2020
КНП «Інфекційна лікарня м.Костянтинівка»198,91ТОВ «Медичний центр «МТК»10.04.2020
Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради198,10ТОВ «Торг-Лідер»08.04.2020
КУ «Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат»192,93ПП «Гармонія 2000»15.04.2020
КНП «Березівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Березівської районної ради Одеської області191,20ТОВ «Софія»03.04.2020
Середня ціна по вибірці150,30
КП «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради»108,63ТОВ «БаДМ»12.05.2020
КП «Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної Ради»101,65ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»27.04.2020
КНП «Сокальська ЦРЛ»99,84ПП виробничо-комерційна фірма «Скайінвест»26.05.2020
КНП «Кременецька районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області99,84ПП виробничо-комерційна фірма «Скайінвест»12.05.2020
КП «Луцька міська клінічна лікарня»98,84ПП ВКФ «Скайінвест»19.05.2020
КНП «Криворізька міська лікарня №11» Криворізької міської ради98,57ТОВ «УКРЕРА»25.05.2020
Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради Івано- Франківської області93,31Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма «Скайінвест»29.05.2020
КНП «Кривоозерська центральна районна лікарня Кривоозерської районної ради»92,41ТОВ «УКРЕРА»27.05.2020

 

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