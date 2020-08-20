Інтернат на Тернопільщині замовив один з найдорожчих в Україні Цефтріаксон
Закупівельні ціни на один з найпопулярніших антибіотиків Цефтріаксон в Україні різняться у три рази.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» за квітень-травень 2020 р.
У вибірку потрапили майже 200 закупівель Цефтріаксону (порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г у флаконах №10). Середня ціна склала 150 грн. за упаковку.
П’ять замовників без конкуренції купили Цефтріаксон дорожче 200 грн.
Найдорожчий антибіотик придбав Кривчицький психоневрологічний інтернат (Хмельницька обл.) Заклад купив 10 упаковок цього препарату у ФОП Кардаш Едуард Васильович по 300 грн., що вдвічі дорожче від середньої ціни в Україні та втричі дорожче від найдешевшої закупівлі.
Кривчицький психоневрологічний інтернат очолює Юрій Шубарський. Згідно з «Прозорро», у 2018-2020 рр. підприємець Едуард Кардаш в основному отримував підряди щодо фармацевтичної продукції від Кривчицького психоневрологічного інтернату (47 замовлень на 240 тис грн.).
Як повідомлялося, у червні в інтернаті виявили масштабний спалах COVID-19.
На другому місці по дорожнечі – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького району Тернопільської області, який придбав у ОКМ аптека №104 Цефтріаксон по 268 грн.
Найдешевшою виявилася закупівля КНП «Кривоозерська центральна районна лікарня Кривоозерської районної ради» (Миколаївська обл.), яка купила у ТОВ «УКРЕРА» 50 упаковок препарату по 92,41 грн.
У порівнянні з 2017 р., тобто за три роки середня ціна закупівель Цефтріаксону через «Прозорро» зросла на третину (на 36%), зі 110 грн. до 150 грн.
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|Кривчицький психоневрологічний інтернат
|300,00
|ФОП Кардаш Едуард Васильович
|02.04.2020
|Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького району
|267,50
|ОКМ аптека №104
|23.06.2020
|КНП «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради
|212,16
|ТОВ «ХЕРСОН ФАРМА-ОПТ»
|17.04.2020
|КП Центр первинної медико-санітарної допомоги Білогірського району
|208,01
|ТОВ «Торг-Лідер»
|28.04.2020
|КП Центр первинної медико-санітарної допомоги Білогірського району
|208,01
|ТОВ «Торг-Лідер»
|09.04.2020
|КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради Івано- Франківської області
|204,55
|ПП ВКФ «Скайінвест»
|15.04.2020
|КНП «Інфекційна лікарня м.Костянтинівка»
|198,91
|ТОВ «Медичний центр «МТК»
|10.04.2020
|Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
|198,10
|ТОВ «Торг-Лідер»
|08.04.2020
|КУ «Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат»
|192,93
|ПП «Гармонія 2000»
|15.04.2020
|КНП «Березівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Березівської районної ради Одеської області
|191,20
|ТОВ «Софія»
|03.04.2020
|Середня ціна по вибірці
|150,30
|КП «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради»
|108,63
|ТОВ «БаДМ»
|12.05.2020
|КП «Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної Ради»
|101,65
|ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.»
|27.04.2020
|КНП «Сокальська ЦРЛ»
|99,84
|ПП виробничо-комерційна фірма «Скайінвест»
|26.05.2020
|КНП «Кременецька районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області
|99,84
|ПП виробничо-комерційна фірма «Скайінвест»
|12.05.2020
|КП «Луцька міська клінічна лікарня»
|98,84
|ПП ВКФ «Скайінвест»
|19.05.2020
|КНП «Криворізька міська лікарня №11» Криворізької міської ради
|98,57
|ТОВ «УКРЕРА»
|25.05.2020
|Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради Івано- Франківської області
|93,31
|Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма «Скайінвест»
|29.05.2020
|КНП «Кривоозерська центральна районна лікарня Кривоозерської районної ради»
|92,41
|ТОВ «УКРЕРА»
|27.05.2020