Інтернат на Тернопільщині замовив один з найдорожчих в Україні Цефтріаксон

Закупівельні ціни на один з найпопулярніших антибіотиків Цефтріаксон в Україні різняться у три рази.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» за квітень-травень 2020 р.

У вибірку потрапили майже 200 закупівель Цефтріаксону (порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г у флаконах №10). Середня ціна склала 150 грн. за упаковку.

П’ять замовників без конкуренції купили Цефтріаксон дорожче 200 грн.

Найдорожчий антибіотик придбав Кривчицький психоневрологічний інтернат (Хмельницька обл.) Заклад купив 10 упаковок цього препарату у ФОП Кардаш Едуард Васильович по 300 грн., що вдвічі дорожче від середньої ціни в Україні та втричі дорожче від найдешевшої закупівлі.

Кривчицький психоневрологічний інтернат очолює Юрій Шубарський. Згідно з «Прозорро», у 2018-2020 рр. підприємець Едуард Кардаш в основному отримував підряди щодо фармацевтичної продукції від Кривчицького психоневрологічного інтернату (47 замовлень на 240 тис грн.).

Як повідомлялося, у червні в інтернаті виявили масштабний спалах COVID-19.

На другому місці по дорожнечі – Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького району Тернопільської області, який придбав у ОКМ аптека №104 Цефтріаксон по 268 грн.

Найдешевшою виявилася закупівля КНП «Кривоозерська центральна районна лікарня Кривоозерської районної ради» (Миколаївська обл.), яка купила у ТОВ «УКРЕРА» 50 упаковок препарату по 92,41 грн.

У порівнянні з 2017 р., тобто за три роки середня ціна закупівель Цефтріаксону через «Прозорро» зросла на третину (на 36%), зі 110 грн. до 150 грн.

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору Кривчицький психоневрологічний інтернат 300,00 ФОП Кардаш Едуард Васильович 02.04.2020 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заліщицького району 267,50 ОКМ аптека №104 23.06.2020 КНП «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради 212,16 ТОВ «ХЕРСОН ФАРМА-ОПТ» 17.04.2020 КП Центр первинної медико-санітарної допомоги Білогірського району 208,01 ТОВ «Торг-Лідер» 28.04.2020 КП Центр первинної медико-санітарної допомоги Білогірського району 208,01 ТОВ «Торг-Лідер» 09.04.2020 КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради Івано- Франківської області 204,55 ПП ВКФ «Скайінвест» 15.04.2020 КНП «Інфекційна лікарня м.Костянтинівка» 198,91 ТОВ «Медичний центр «МТК» 10.04.2020 Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 198,10 ТОВ «Торг-Лідер» 08.04.2020 КУ «Петричанський психоневрологічний будинок-інтернат» 192,93 ПП «Гармонія 2000» 15.04.2020 КНП «Березівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Березівської районної ради Одеської області 191,20 ТОВ «Софія» 03.04.2020 Середня ціна по вибірці 150,30 КП «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради» 108,63 ТОВ «БаДМ» 12.05.2020 КП «Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної Ради» 101,65 ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» 27.04.2020 КНП «Сокальська ЦРЛ» 99,84 ПП виробничо-комерційна фірма «Скайінвест» 26.05.2020 КНП «Кременецька районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області 99,84 ПП виробничо-комерційна фірма «Скайінвест» 12.05.2020 КП «Луцька міська клінічна лікарня» 98,84 ПП ВКФ «Скайінвест» 19.05.2020 КНП «Криворізька міська лікарня №11» Криворізької міської ради 98,57 ТОВ «УКРЕРА» 25.05.2020 Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської районної ради Івано- Франківської області 93,31 Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма «Скайінвест» 29.05.2020 КНП «Кривоозерська центральна районна лікарня Кривоозерської районної ради» 92,41 ТОВ «УКРЕРА» 27.05.2020