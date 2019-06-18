Грибна фортуна: на Тернопільщині знайшли рідкісні їстівні гриби

Рідкісні гриби-барани знайшли в лісі села Конюхи Козівського району на Тернопільщині.

Про це повідомила Ольга Урманець з Великої Березовиці:

Гриби збирали у Конюхах, що в Козівському районі! В народі їх називають “роги”, а в літературі зустрічала назву “баранячі голови”. Зібрати такий урожай – це дійсно фортуна!

Цей великий, іноді величезний гриб діаметром до 80 см і масою до 10 кг називають грибом-бараном. Він включений до Червоної книги України та Білорусі, охороняється також у Литві, Польщі”, – розповідають співробітники.

Плодове тіло гриба – густий рунистий зросток грибів із досить виразними ніжками, що переходять у листкоподібні або язикоподібні капелюшки. Колір від сіро-зеленуватого до сіро-рожевуватого, залежно від віку та освітлення. М’якоть біла, має цікавий горіховий запах та смак.