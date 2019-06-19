Як захистити помешкання від зловмисників

Способи захисту будинків і квартир від злодіїв, можна формально розділити на дві групи. Перша з них складається з тих прийомів і засобів захисту будинку від грабіжників, які не вимагають стороннього втручання. Наприклад, якісні металопластикові двері у Тернополі від виробника.

Що стосується другої категорії, то в неї входять способи захисту квартир від грабіжників, які передбачають втручання підготовлених фахівців, у тому числі працівникам ГШР (група швидкого реагування). При порівняно більш високих витратах (хоча далеко не завжди вони такими є), цей варіант захисту квартир, приватних і дачних будинків від злодіїв, забезпечує практично стовідсоткову безпеку вашого рухомого і нерухомого майна.

Основні способи захисту будинків і квартир від злодіїв власними силами можна також розділити на дві групи, а саме:

Використання спеціальних технічних засобів, придбаних на List, наприклад.

Прояв винахідливості.

Перерахуємо найпоширеніші прийоми, що відповідають на питання про те, як убезпечити будинок від злодіїв самотужки і які стосуються обом групам.

Установка решіток на вікнах

Такий спосіб є максимально ефективним для захисту від грабіжників приватних будинків і квартир на нижніх поверхах. Однак тут необхідно враховувати, що по справжньому надійними стануть тільки приварені до штирів решітки з перетином прутів не менше 12 мм.

Бронювання вікон спеціальної протиударною плівкою. Цей варіант є достатньо надійним, але порівняно дорогим захистом квартир і будинків від грабіжників.

Внутрішні ручки на вікнах з ключами

Така система істотно ускладнює завдання грабіжників, хоча, як і в попередньому випадку, не є дешевою.

Відеоглазок

Це дозволяє не тільки переглядати територію біля входу в квартиру або будинок, захист від яких забезпечує пристрій, але також робити відеозапис при спрацьовуванні датчика руху.

Собака

Цей старий і перевірений спосіб захистити будинок або квартиру від злодіїв доповнюється можливістю завести собі надійного і відданого друга. В якості альтернативи можна використовувати дзвінок з сигналом, що імітує собачий гавкіт. Хоча він і не буде, виляючи хвостом, зустрічати Вас з роботи, але в якійсь мірі може допомогти убезпечити квартиру або будинок від злодіїв.

Створення “ефекту присутності” господарів

Тут можна проявляти фантазію самими різними шляхами. Включене світло, грає музика, манекен в світлі ліхтарика – всі ці заходи можуть допомогти убезпечити будинок або квартиру. Однак для професійних грабіжників більшість таких способів не представляють якої-небудь перешкоди. Більш того, вони можуть видати відсутність господарів та привернути увагу досвідчених злодіїв.