У разі поранення за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення за останньою займаною посадою на весь час лікування!

Наразі воно може тривати не більш ніж 12 місяців поспіль. Мова про той час, який військовий перебуває в госпіталях чи лікарнях, а також про відпустку для лікування. Зазвичай це триває декілька місяців. Якщо ж є потреба в більш тривалому лікуванні, то не пізніше ніж за 4 місяці після початку лікування потрібно пройти ВЛК. Саме на основі цього рішення надалі має продовжуватися виплата грошового забезпечення.

«Бойові» для поранених також виплачуються. Їх виплачують під час перебування на стаціонарному лікуванні (зокрема й за кордоном) і під час відпустки для лікування в разі тяжкого поранення.

Однак є нюанси:

– підставою для цієї виплати є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), так звана форма 5. Її мають надати у військовій частині. І в ній має бути вказано, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. Якщо такого формулювання в довідці немає, то гроші, найімовірніше, не нарахують.

– також у довідці має бути прописано, що військовослужбовець був у засобах індивідуального захисту, не вчиняв кримінального правопорушення, не намагався сам собі завдати тілесного ушкодження і не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Всі перелічені пункти є підставою для відмови у виплаті додаткової винагороди.

Якщо ж додаткова нагорода після поранення не виплачується, то треба написати рапорт на ім’я командира щодо включення до наказу про виплату додаткової винагороди і додати до цього рапорту копію довідки про поранення, повідомляє Група комунікації Тернопільського ОТЦК та СП.

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