Хто може безкоштовно харчуватися у шкільних їдальнях Тернополя

У цьому році 1800 тернопільських дітей пільгових категорій будуть забезпечені харчуванням у школах та професійно-технічних навчальних закладах за рахунок коштів бюджету громади.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

До категорій дітей, які мають право на пільгове харчування, відносяться:

— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

— діти з малозабезпечених сімей;

— діти з особливими потребами, які навчаються в Тернопільській спеціальній загальоноосвітній школі;

— діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;

— діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнено від сплати за харчування у шкільних їдальнях також дітей:

— із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

— батьки яких є учасниками бойових дій;

— батьки яких отримали поранення під час участі АТО/ООС;

— батьки яких загинули під час участі в АТО/ООС.

На забезпечення безкоштовного харчування дітей цих категорій на 2020 рік з бюджету громади виділено понад 10 млн. грн.

До слова, наразі у тернопільських школах активно встановлюються термінали для здійснення розрахунків за харчування учнів пільгових категорій за допомогою електронного квитка «Соціальна карта тернополянина». Використання картки вводить автоматизований облік кількості дітей пільгових категорій, які отримали обіди у шкільних їдальнях.