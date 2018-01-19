Чи був «транспортний колапс» у Тернополі?

У середу, 10 січня, у Тернополі страйкували водії маршруток. Приватні перевізники не вийшли на роботу через запровадження у Тернополі системи електронної оплати за проїзд.

Цього дня вулицями міста курсувало всього лише кілька маршрутних таксі. Проте це не спричинило «транспортного колапсу». Тернопільські тролейбуси цього дня перевезли близько 70 тисяч пасажирів. До слова, зазвичай їх вдвічі менше. У середу, 10 січня, дорогами Тернополя курсувало 54 тролейбуси, із них 29 — великогабаритних.

— Ми довели, що муніципальний транспорт — надійний. Працюючи в екстремальних умовах, наш колектив справився із завданням, та й збоїв у системі оплати проїзду теж не було, — каже директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. — Цей день показав, що пора переходити на великогабаритний транспорт із зменшенням кількості малих автобусів щонайменше вдвічі. Це комплексний підхід, який повинен тягнути за собою регулювання графіків руху, напрямків, кількості одиниць, місць для відстою тощо. А щодо доходів, то якраз електронна система легалізовує кількість платного пасажира, навантаження на зупинки, маршрути, напрямки — словом, пасажиропотік. Сайт КП «Тернопільелектротранс»