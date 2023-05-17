Знайшли підлітка Владислава Білика. Він загинув

😥Мама благала повернутися, але 15-річний Владислав загинув

Підлітка Владислава Білика, якого розшукували на Лановеччині, 17 травня знайшли загиблим неподалік села, де він проживав.

Сумну звістку редакції “20 хвилин” повідомила сестра хлопця. Нагадаємо, що ще 16 травня мама хлопця публічно зверталася до сина та просила повернутися додому.

Жінка зі старшим братом хлопця були у Польщі, аби заробити на шмат хліба. Влад залишився із батьком і той зізнався, що напередодні, перебуваючи напідпитку, простягав до сина руки.

Загибель Владислава Білика підтвердили і в Головному управлінні Нацполіції у Тернопільській області.

— Це правда! Але деталі розповісти не можу. Обставини смерті поки що з’ясовуємо, проводимо експертизу. За попередніми даними, слідів насильницької смерті на тілі померлого підлітка немає, — коментує “20 хвилин” речник Нацполіції області Сергій Крета.