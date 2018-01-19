Перший «Різдвяний фестиваль мистецтв» проведуть на Тернопільщині

У свято Водохреща, 19 січня, у с. Настасів, що під Тернополем пройде перший «Різдвяний фестиваль мистецтв».

У програмі дійства: виступи вертепів, колядників, щедрувальників та місцевих художніх колективів. Окрім того організатори обіцяю почастувати гостей традиційними різдвяними стравами. До участі у фестивалі запрошують усіх охочих жителів Тернопільщини.

Початок дійства о 16 годині на площі біля Духовного центру Матері Божої у с. Настасів.