Про що треба знати жінці при пошукові роботи за кордоном

Останнім часом досить популярним став такий напрямок працевлаштування, як робота за кордоном для жінок. Знайти її цілком реально, але до цього питання треба підійти серйозно і звертати увагу на усі деталі.

За яким фахом потрібно шукати роботу

На першому етапі пошуку роботи за кордоном жінка зазвичай намагається працевлаштуватися за наявною спеціальністю, сподіваючись, що її професійні якості буде гідно оцінено. Проте на практиці з’ясовується, що вітчизняний диплом за кордоном не потрібен, бо таких фахівців вистачає і серед місцевих громадян.

Звичайно, можна навести приклади, коли жінкам вдавалося знаходити за кордоном працю, що потребує вищої освіти, і їм добре платили. Проте це справа дуже великого везіння. Найімовірніше, що такі шукачі роботи мали рідкісні та затребувані професії.

Роботу за кордоном для жінок найчастіше пропонують за такими спеціальностями, як:

покоївка;

посудомийка;

доглядальниця.

Чи варто дипломованому фахівцю їхати за кордон, щоб працювати в непрестижній сфері, вирішує він сам. З одного боку, це реальна можливість одержувати високу заробітну плату, а з іншого — доведеться працювати фізично. Свою роль також відіграє і знання іноземної мови. Якщо ви нею вільно володієте — справа рухається простіше. Якщо ж ні, тоді завжди є можливість вивчити її на місці, а згодом можна буде претендувати на більш оплачувану роботу.

Способи пошуку роботи

Є кілька напрацьованих шляхів пошуку роботи, в кожному з яких можна знайти як позитивні, так і негативні сторони. Найпопулярніші способи:

самостійний пошук в Інтернеті (наприклад, на сайті jobian.com);

звернення до фірми;

пошук через знайомих.

Чому слід приділити особливу увагу

Проте незалежно від того, який шлях пошуку роботи ви оберете, потрібно не просто слухати, що вам говорять, а задавати питання. Причому на них мають бути конкретні відповіді. Тут не може бути слів: «напевно», «може бути», «на місці вам все пояснять» та ін. Усе повинно відбуватися максимально конкретно і мати відображення на папері у вигляді контракту.

Контракт з роботодавцем необхідно укласти в будь-якому випадку, інакше вам просто не дадуть робочу візу.

У контракті мусить бути зазначений точний час роботи. Варто пам’ятати, що всюди у світі використовується такий показник, як «мінімальна оплата однієї години роботи».

Також треба обумовити страховку, яка буває різних видів і оплата за неї теж досить різна.

Окремим пунктом окреслюється коло ваших обов’язків, які повинні бути не розпливчастими, а досить конкретними.

Так само треба приділити увагу і проживанню. Деякі роботодавці пропонують його за свій рахунок, а інші вимагають окремої оплати.

Головне — не соромтеся і сміливо все з’ясовуйте. Питання вважатиметься вичерпаним, якщо ви отримаєте на нього конкретну і задовільну відповідь.