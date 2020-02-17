Про «супермена»-Надала, невидимого Сопеля та сумний стан тернопільських лікарень

На Тернопільщині – міні-паніка через інформацію про намір привезти в нашу область на карантин українців з Китаю.

Якщо підтвердяться дані про те, що голова ТОДА Ігор Сопель вирішив прогнутися перед президентом і дав добро на приїзд «китайської делегації», в той час як керівники інших областей під різними приводами спекалися небажаного візиту, йому на теренах Тернопільщини не позаздриш. Бо такі дії не забуваються.

Втім, навіть якщо від Сопеля нічого й не залежало, дії керівника в період паніки абсолютно неадекватні. Коли вся область очікує офіційної інформації, голова ТОДА «сховався в нору», віддувалася за Сопеля його радниця Надія Березюк, яка повідомила, що… офіційних даних немає. Така позиція в і так скрутний для людей час, коли соціальна напруга зростає через підвищення тарифів, неадекватні зарплати, невиконання своїх обіцянок керівництвом держави, яке дало надію людям на швидкі зміни, може мати непередбачувані наслідки. Хто нестиме відповідальність, якщо якісь «гарячі голови» зірвуться і вчинять щось не дуже законне?

Тим часом в міського голови Тернополя Сергія Надала почалося передвиборче вздуття. Після гучного «пуку» із відміною платіжок за транспортування газу, «супермен» сьогодні вирішив ще голосніше сколихнути повітря. Водночас вечірнє звернення Надала цікаве тим, що описує потенційно реальний стан лікарень у місті. І це після бравих повідомлень з ТОДА про готовність місцевих медзакладів до прийому хворих з підозрою на коронавірус.

«Відсутня належна вентиляція та каналізація, не підведено кисень, немає жодного дихального апарату» – якщо описи Надала відповідають дійсності, то стає страшно за рівень лікарняних закладів. Особливо, якщо це мова про міські лікарні. Про стан деяких з них всім вже добре відомо після приїзду телеревізорів. Тоді на камеру чиновники запевняли, що усунуть недоліки. Зрештою, під час звітів Надала в «Березолі» виглядало, що в медицині у нас – суцільні здобутки. Натомість сьогоднішнє звернення до очільників області викликає питання, чи один і той самий Надал виступав в «Березолі» і підписував сьогоднішній піар-вкид. Проаналізуйте самі.

«Інформую Вас, що інфекційні відділення міських лікувальних закладів КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», які визначені госпітальними базовими закладами для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV у Тернопільській області, не забезпечені необхідним медичним обладнанням, медичними препаратами та не готові до надання повноцінної медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку нового коронавірусу 2019-nCoV.

Додатково повідомляємо, що Тернопільська область – одна з областей України, яка не має обласної інфекційної лікарні, що спричиняє подвійну небезпеку для жителів міста та області.

Тернопільською ОДА та обласною радою, не дивлячись на неодноразові звернення, не виділялися коштів для забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, відсутня належна вентиляція та каналізація, не підведено кисень, немає жодного дихального апарату», – йдеться у зверненні Надала до голови ТОДА Ігора Сопеля та голови облради Віктра Овчарука.

Слід віддати належне Сергію Надалу, піар команда у нього – найпідкованіша, із чуттям «сенсації», інформаційного «профіту», здатністю реактивно реагувати на ласі теми. В опонентів з цим – біда. Та судячи з останніх надактивностей міського голови, 60% підтримки, які йому сьогодні намалювала «незалежне» рейтингове агентство, напевно шиті білими нитками.