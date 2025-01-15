Ініціатива В’ячеслава Негоди щодо «талонів» викликала різку реакцію серед ветеранів

14 січня 2025 року В’ячеслав Негода, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації, провів брифінг, на якому підсумував роботу адміністрації за 2024 рік. Особливу увагу він приділив соціальним ініціативам, зокрема програмі «Турбота», яка спрямована на підтримку соціально вразливих верств населення. Однак однією з головних тем брифінгу стала ініціатива запровадження так званих «талонів» для отримання продуктів і ліків, що викликала жваву реакцію серед громадськості, зокрема серед ветеранів.

Під час брифінгу В’ячеслав Негода озвучив ідею введення «талонів» — механізму, який мав би забезпечити розподіл соціальної допомоги серед вразливих верств населення. За словами очільника області, цей підхід покликаний підвищити ефективність розподілу допомоги, щоб ресурси, такі як їжа чи ліки, були спрямовані на найнеобхідніше. Негода зазначив, що «талони» не будуть електронними, але матимуть форму документів, які можна буде використовувати для отримання допомоги в торгових точках чи аптеках.

Водночас він підкреслив, що така система допоможе зменшити ризики корупційних схем. Очільник області акцентував, що важливо, аби допомога йшла безпосередньо до тих, хто її потребує, а не до тих, хто намагається зловживати програмою.

Пропозиція щодо «талонів» не залишилася непоміченою і викликала різку реакцію серед ветеранів та їхніх організацій. Зокрема, Тернопільська обласна профспілка учасників бойових дій та військовослужбовців оприлюднила заяву, в якій висловила своє обурення і стурбованість щодо такої ініціативи.

Запропонована система нагадує часи дефіциту, коли люди змушені були стояти в чергах за обмеженими товарами. Ветерани, які відстояли на фронті, не мають бути знову змушені долати бюрократичні бар’єри та черги за допомогою, яка має бути доступною без зайвих обмежень.

Замість введення «талонної системи», ветерани закликали владу зосередити увагу на реальних проблемах — забезпеченні доступу до якісної медицини, програмах реабілітації, житлом та працевлаштуванням для ветеранів. Вони підкреслили, що допомога повинна бути доступною без додаткових обмежень і черг.

В’ячеслав Негода прокоментував заяву ветеранів і зазначив, що не варто так «турбуватися» про програму «Турбота».

Ніпголошую, що ніяких змін у порядку надання матеріальноі допомоги громадянам не відбулося! А те, що була озвучена спочатку ідея, а не прийняте рішення – це ознака відкритості ОВА в комунікаціях, каже очільник області.

Заява

Шановні посадовці!

Ми уважно ознайомилися з вашою ініціативою щодо введення «талонів» на продукти й ліки, і хочемо зазначити: ветерани України — це люди, які бачили все. Але припускати те, що нам доведеться стояти з талонами в черзі на Укрпошті, обмінюючи їх на печиво чи туалетний папір, нам ще не доводилося 😅

Світ рухається вперед: у магазинах — термінали і каси самообслуговування, в телефонах — банки, кешбеки. Штучний інтелект, автоматизація виробництв, науково-технічний прогрес, біонічні протези, професії майбутнього…

А тут таке відчуття, ніби ми повертаємося в далекі 80-ті.

Хіба черги з талонами можуть підвищити моральний дух? Навпаки, відчуття, що ми знову опинилися в умовах дефіциту.

Ми закликаємо вас не витрачати час і ресурси на цю ностальгію за «світлим минулим», а вирішувати реальні проблеми: забезпечення якісною медициною, доступом до сучасних програм реабілітації, житлом та працевлаштуванням.

Тож, якщо хочете мінімізувати корупцію — зробіть прозорий процес. А якщо справді прагнете допомогти — почуйте нас. Ми вистояли на фронті не для того, щоб тепер у тилу стояти в чергах із талонами.