В’ячеслав Негода пропонує впровадити на Тернопільщині “талони” на їжу та ліки для вразливих верств населення

14 січня 2025 року начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода провів брифінг, який підсумував роботу адміністрації за 2024 рік. Значну увагу було приділено соціальним ініціативам, зокрема програмі “Турбота”. Ця програма спрямована на підтримку соціально вразливих верств населення, включно з людьми похилого віку, особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами.



Під час заходу було представлено ідею запровадження спеціальних «талонів» для отримання їжі чи ліків. Такий підхід покликаний підвищити ефективність розподілу допомоги, забезпечивши, що ресурси будуть спрямовані на найнеобхідніше.

Була така програма, як певна соціальна допомога, коли виплачували кошти. Ми пропонуємо інший варіант, що ця допомога буде проходити, але через відповідну комісію, яка буде створена спільними зусиллями, і, можливо, буде відпрацьований варіант, що буде видаватися певна… електронну ми не зможемо запровадити, але певна форма, скажімо так, слово «талон» не хочеться вживати, якась інша, як вона буде називатися, коли можна по ньому піти в певні точки, отримати допомогу. Як правило звертаються: дайте кошти, бо немає за що купити продукти. Будь ласка, на цю суму, яка там написана, купи. А ми тоді в торговій точці, яка буде видавати ці послуги, компенсуємо ці кошти, які вона витратила. Чи ліки — аналогічно. Над цим працюємо. Це для того, щоб максимально унеможливити будь-які схеми, які будуть близькі до корупційних. І це дуже важливо, тому що сума велика, і дуже важливо, щоб саме люди отримували допомогу, а не ті, хто намагається їм її дати, – сказав очільник області.



Також було підкреслено важливість розширення мережі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). У 2024 році було відкрито кілька нових центрів, а у планах на 2025 рік – створення мобільних ЦНАП та організація віддалених робочих місць адміністраторів у громадах.



Адміністрація закликає місцеві органи влади долучатися до реалізації програми “Турбота” та інших соціальних ініціатив, спрямованих на покращення умов життя мешканців області.



Повний звіт роботи адміністрації за 2024 рік та деталі програми “Турбота” доступні на офіційному сайті Тернопільської обласної військової адміністрації