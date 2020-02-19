13:25 | 19.02.2020
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Директор санаторію “Медобори” Василь Мартинюк розповів, чим керувався, коли давав згоду на розміщення евакуйованих із Китаю

Irena 21 Views Прокоментуй!

Сьогодні під час термінової сесії Тернопільської обласної ради через евакуацію з Китаю виступив директор санаторію “Медобори” Василь Мартинюк, адже саме сюди завтра, 20 лютого, планується спрямувати евакуйованих на карантин.

Директор санаторію “Медобори” Василь Мартинюк повідомив, що дійсно заклад є в переліку можливих, які можуть прийняти людей. Однак без згоди мешканців і своїх працівників він не погодиться їх приймати. 

  • Дійсно у вихідні дні був до мене дзвінок з Києва щодо розміщення 56 осіб 19 березня, не сказано було чого, – зазначив на сесії Василь Мартинюк. – Я сказав добре, ми маємо зараз місця. У суботу після обіду мені подзвонили, що хочуть подивитися наші умови. Приїхали представники Міністерства охорони здоров’я, правоохоронних органів, ДСНС, мені тоді сказали про ситуацію із тим всім. Я показав заклад, плюси і мінуси. Тим більше, я керувався, що наші люди, все-таки українці, потрібно було вирішувати ті питання. Як лікар я розумів людей, з якими сталася біда, їм треба допомогти. Я ж не можу їх вигнати. На понеділок мене не запросили на нараду прем’єр-міністра, де будуть обговорюватися ці питання. Ми обговорили рішення розміщення людей. Я готовий допомогти, якщо є відповідні умови. Я апріорі знав, що ніхто з колективу санаторію не буде це робити. Якщо це не будуть робити мої люди. І якщо громада це дозволить. Такі були дві умови. Були збори. Весь колектив виступив проти, сказали на роботу не вийдуть. Я на стороні колективу та Микулинецької територіальної громади.

На вимогу жителів підтвердити слова, директор санаторію “Медобори” написав заяву, що підтримує рішення громади.

Тим часом мешканці Микулинецької громади чергують на об’їзних дорогах, зокрема в селі Конопківка, а також при в’їзді в санаторій “Медобори”, аби не допустити приїзду на обсерваційні заходи на 14 днів 98-х людей, які перебували в Китаї у період панування небезпечного вірусу.

 

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