Кількість пунктів масової вакцинації на Тернопільщині збільшиться до 76-ти

Про це заявила директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко. Нагадаємо, що зараз в області працює 7 центрів вакцинації і 56 пунктів масової вакцинації, де усі охочі громадяни можуть щепитися однією із доступних вакцин від COVID-19: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna.

“У Тернополі сьогодні вакцинують у двох місцях: у Тернопільському центрі вакцинації на Злуки, 45 і на вулиці Руській, 47 у “Лікувально-діагностичному центрі”. По області пункти у Кременці, Бережанах, Чорткові, Заліщиках, Бучачі, Зборові. Це ті центри первинної медико-санітарної допомоги , які вже отримали вакцину Moderna і сьогодні розпочали вакцинацію. Також ми збільшуємо кількість пунктів вакцинації. До 23 липня в нас працювало 56 пунктів вакцинації, але ми бачимо, що цього не достатньо, тому розгортаємо пункти вакцинації у кожному великому селі, де є амбулаторія сімейного лікаря. Таким чином прагнемо збільшити кількість пунктів до 76-ти. Це дозволить нам наблизити пацієнта до можливості провакцинуватися”, – розповідає директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Додамо, що голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш, сьогодні 23 липня, у Тернопільському центрі вакцинації на Злуки, 45 отримав щеплення новою американською вакциною Moderna.

“В нас ажіотаж, бо всі чекали Pfizer, але я хочу сказати, що працюють всі вакцини як і AstraZeneca так і Moderna, Pfizer так і CoronaVac. Немає значення препарат, важливо бути вакцинованим. Хочу звернутися до всіх: будь ласка, приходьте, вакцинуйтеся, збережіть ваше здоров’я і ваше життя!”- говорить голова ТОДА Володимир Труш.

Нагадаємо, що відтепер аби отримати вакцину від COVID-19 не потрібно реєструватися через додаток “Дія”. Усі бажаючі можуть безпосередньо прийти у Центр вакцинації і записатися у порядку черги, або ж звернутися до свого сімейного лікаря.