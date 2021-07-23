17:00 | 23.07.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільська патрульна Оксана Лопян у Києві врятувала чоловіка

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Тернопільська патрульна, перебуваючи у відрядженні, допомогла чоловікові, якому стало погано

Сьогодні, близько 12-ї години, тернопільська патрульна Оксана Лопян, перебуваючи у відрядженні у місті Києві, прямувала по особистих справах.
Та йшовши Повітрофлотським проспектом, вона побачила двох жінок, які метушилися і кликали на допомогу, а поряд лежав чоловік в непритомному стані.
Не гаючи часу, патрульна підбігла до нього, здійснила первинний огляд, поклала чоловіка у стабільно бокове положення та одразу ж викликала медиків.
Громадянин, прийшовши до тями, був дезорієнтований та не міг нічого пояснити. Небайдужі мешканці допомогли йому підвестись та посадили його у більш безпечне місце.
Уже за декілька хвилин прибула бригада ШМД, яка й шпиталізувала чоловіка до лікувального закладу.

Шановні громадяни, ніколи не залишайтеся байдужими та не проходьте повз людей, яким потрібна ваша допомога! Від вашого рішення може залежати чиєсь життя!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *