Тернопільська патрульна Оксана Лопян у Києві врятувала чоловіка

Тернопільська патрульна, перебуваючи у відрядженні, допомогла чоловікові, якому стало погано

Сьогодні, близько 12-ї години, тернопільська патрульна Оксана Лопян, перебуваючи у відрядженні у місті Києві, прямувала по особистих справах.

Та йшовши Повітрофлотським проспектом, вона побачила двох жінок, які метушилися і кликали на допомогу, а поряд лежав чоловік в непритомному стані.

Не гаючи часу, патрульна підбігла до нього, здійснила первинний огляд, поклала чоловіка у стабільно бокове положення та одразу ж викликала медиків.

Громадянин, прийшовши до тями, був дезорієнтований та не міг нічого пояснити. Небайдужі мешканці допомогли йому підвестись та посадили його у більш безпечне місце.

Уже за декілька хвилин прибула бригада ШМД, яка й шпиталізувала чоловіка до лікувального закладу.

Шановні громадяни, ніколи не залишайтеся байдужими та не проходьте повз людей, яким потрібна ваша допомога! Від вашого рішення може залежати чиєсь життя!