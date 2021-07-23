В одному з сіл Тернопільщини запровадили карантин через картоплю

Державний фітосанітарний інспектор Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області під час проведення фітосанітарного моніторингу посадок картоплі на присадибних ділянках, виявили небезпечний регульований шкідливий організм – золотисту картопляну нематоду (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) у с. Оліїв Тернопільського району на площі 2,0 га. Це підтверджується висновком фітосанітарної експертизи Державної установи «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія».

Розпорядженням голови районної державної адміністрації запроваджено карантинний режим та затверджено заходи по локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму – золотистої картопляної нематоди, а саме – проведення регулярного моніторингу державним фітосанітарним інспектором на предмет виявлення золотистої картопляної нематоди; дотримання сівозміни: використання культур, які не уражуються нематодою (бобові, зернові, технічні культури, багаторічні трави); вирощування нематодостійких сортів картоплі; внесення добрив, знищення бур’янів.

Золотиста картопляна нематода – карантинний організм, обмежено поширений на території України, який наносить значну шкоду сільському господарству. Особливо великої шкоди завдає на присадибних ділянках та на полях, де картопля вирощується з порушенням дотриманням сівозмін і повертається на попереднє місце вже на 2-3 рік.

Хворі рослини за сильного ступеня ураження мають пригнічений вигляд, передчасно жовтіють, відстають у рості та розвитку, їхня коренева система набуває „бородатого” вигляду. На коренях рослин-живителів навіть неозброєним оком можна побачити численні цисти нематод. У зараженої рослини знижується рівень фотосинтезу, і як наслідок цього – зменшується її біомаса. Падає товарна цінність новоутворених бульб, погіршується їхня якість – зменшується вміст сухої речовини, крохмалю, білку, вітаміну С.