Книжкові поради від маленької донечки відомої тернопільської письменниці

Блог Yakaboo розпитав у дітей відомих літературних діячів, які книжечки вони полюбляють читати.

Серед респондентів – 5-річна Богдана, донька письменниці Надійки Гербіш.

Мені дуже подобається «Гобіт» і «Володар Перснів» – там багато пригод. Найбільше мені подобається Фродо, але я би усіма гобітами познайомилася. Ще мені подобаються «Маленькі жінки» і «Поліанна», історії про Петсона і Фіндуса. Мені б хотілося, щоби мама мені частіше перечитувала Падінгтона також – він довгий, а книжки з картинками мама дочитує мені до кінця за один вечір. Загалом, у мене багато книжок, які я люблю.

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