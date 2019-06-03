Юрій Федаш — український морський витязь із Тернопілля

Книгу про нашого сучасника – легендарного командира тральщика «Черкаси» Юрія Федаша, його команду та їхній опір у березні 2014 року російським окупантам у Криму презентували у рідному селищі героя.

«Юрій Федаш– командир морського тральщика «ЧЕРКАСИ» – видання під цією назвою побачило світ у Тернопільському видавництві «Навчальна книга – Богдан». На мистецьке дійство запросили почесного громадянина Великих Бірок, військового моряк, капітана другого рангу ВМС ЗС України Юрія Федаша, його родичів та друзів, учителів, керівників району, відомих жителів району та області.

Історична довідка

26 березня 2014 року у Криму був захоплений останній україн­ський корабель. Для цього росіяни задіяли два бойові вертольоти Мі-35 та три катери. Під час штурму були пошкоджені механізми управ­ління, судно відтягнули до причалу. Наступного дня екіпаж зійшов на берет і відправився на материкову Україну, останнім з корабля зійшов командир Юрій Федаш, після чого з тральщика прибрали українську символіку. На цьому завершилась епопея із захоплення українського флоту у Криму, а також блокада південної військово-морської бази України на озері Донузлав.

27 березня 2014 року командиру тральщика «Черкаси» Юрію Федашу було присвоєно звання почесного громадянина міста Черкаси, а 24 серпня вручено орден Данила Галицького. 4 квітня екіпаж траль­щика «Черкаси» у центрі однойменного міста вітали як героїв.

25 квітня 2014 року Великобірківська селищна рада прийняла рішення “Про присвоєння йому звання «Почесний громадянин селища Великі Бірки».

Презентація книги про героїчну постать в історії нашої держави та його сподвижників відбулася у формі культурно-мистецького заходу. Розповідь авторки цієї книги, яка й була ведучою заходу, Ольги Урманець про роботу над виданням гармонійно доповнювалася піснями у виконанні викладачів Великобірківської музичної школи та старшокласників школи-гімназії. Розповіді про формування особистості майбутнього відважного моряка, його військовий та життєвий шлях звучали у спогадах рідних, учителів та друзів. Яскравим доповненням до цих розповідей і цитат із книги Ольги Урбанець про високий вияв патріотизму Юрія Федаша у кризовий для України час став перегляд документального фільму«Особливий погляд: Тральщик «Черкаси»: вірні серед зради».

Благословив героя на нові справи для блага Української держави і рідного народу парох смт.Великі Бірки отець Іван Яцик, який назвав Юрія апостолом моря.

Тримаю у руках книгу пані Ольги Урманець про нашого земляка, мужнього моряка, апостола моря Юрія Федаша. Адже він своїм прикладом показав, як треба вірно служити Бать­ківщині, як не посоромити честі українського моряка, офіцера. Цим викликав повагу ворогів та надихнув своїх співвітчизників, – наголосив священик.

Першим поштовхом для збору матеріалів про нашого славного земляка став обласний проект учнівської молоді «Кни­га звитяги героїв», метою якого було збереження пам’яті про тих людей, які не зрадили присяги на вірність Україні, вшанування ге­роїв, дослідження життєвого та бойового шляху борців за волю України початку XXI століття, згадує авторка книги,ме­тодист вищої категорії Великобірківського будинку творчості школяра Ольга Урманець. За її словами, праця над цим виданням була дуже відповідальною.

Ця книга розповідає про реальні сторінки новітньої історії України, про мужність, незламність і вірність своєму народові та державі. Кни­га об’єднала навколо себе людей, які прагнуть залишити наступ­ному поколінню якомога більше документальних матеріалів про події, свідками яких ми є, про еліту українського народу. У ній йдеться про дитячі роки Юрія Федаша, про його подальшу долю як українського моряка, офіцера, громадянина, – прокоментувала пані Урманець.

Святим обов’язком кожного українця, за словами голови Тернопільської РДА Олександра Похилого, є пам’ятати і вшановувати героїзм наших сучасників, завдяки яким ми маємо мирне небо над головою.

Героїзм і сила духу наших військовослужбовців – предмет гордості всього українського на­роду. Наш святий обов’язок – пам’ятати про подвиг сучасних героїв і зробити все від нас залеж­не, щоб Україна стала заможною та успішною і відбулась як неза­лежна і соборна держава. Сучасна українська молодь, яка виросла за часів незалежності України, до­вела під час Революції Гідності, АТО-ООС, у мирному житті своє нестримне бажання бути вільною нацією, яка має гідність і честь, – зазначив голова райдержадміністрації.

На думку голови Тернопільської районної ради Андрія Галайка героїзм, Юрія Федаша у буремний для України період стане прикладом для наслідування для молоді і юнацтва району.

Книга про Юрія Федаша буде у кожній сільській бібліотеці району, кожній школі. На прикладі подвигу відважного українського офіцера виховуватимуться наші юні патріоти. Районна рада робитиме все, щоб такі постаті завжди були гідно пошановані земляками, – наголосив очільник місцевого самоврядування Тернопільського району.

Керівники району вручили легендарному командиру тральщика «Черкаси» почесну подяку і подарунки та побажали йому успіхів у розбудові вітчизняних військово-морських сил. Нині капітан II рангу Юрій Федаш працює начальником організаційно-планового відділу управління бойової підготовки у Головному штабі ВМС Укра­їни. Незважаючи на всеукраїнську, а то й міжнародну славу, державні та муніципальні відзнаки, пан Юрій залишається скромною людиною. А велику увагу до своєї особистості та пошанування її розцінює винятково як стимул для того, щоб ще більше зробити корисного для своєї держави і українців.

Я щиро зворушений увагою усіх тут присутніх, хочу подякувати пані Ользі Урманець за книгу, вдячний також і всім, хто прийшов на її презентацію. Розцінюю це як мотив працювати і зробити більше для України як військовий офіцер, громадянин, – зі вдячністю запевнив легендарний командир тральщика «Черкаси».

Усі учасники вщент заповненої зали мали змогу сфотографуватися з новітнім героєм, поспілкуватися з ним та оглянути унікальні окремі предмети з легендарного військово-морського судна, екіпаж якого до останнього протидіяв російській анексії Криму. Організатори заходу тут же експонували виставку реліквій та фотоматеріалів тральщика «Черкаси».

Олег Лівінський

Хата

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