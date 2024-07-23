23:44 | 23.07.2024
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КОРД викрив масову корупційну схему у військкоматах на Тернопільщині?

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Як розгорталися сьогодні події у стінах та під Тернопільською ОВА, чому завітав КОРД, а також після чого відбуваються масові обшуки по області, повідомляє сайт Тернополяни.

Від людей, які були присутні на засіданні ради оборони Тернопільщини, стало відомо, що з самого початку свою доповідь розпочав начальник ГУ НП у Тернопільській області – Сергій Зюбаненко. 

Зюбаненко виступив з різкою критикою щодо наявних та викритих корупційний схем роботи органів ТЦК та СП на Тернопільщині. 

Більше того, начальник поліції Тернопільщини прийшов підготовлений на засідання та продемонстрував усім присутнім відео матеріал з нарізками розмов і корупційних діянь, які здійснюють працівники ТЦК, окремі з них були також при цьому присутні у залі. 

Після відео деяким працівникам військкоматів стало погано, довелося викликати швидку.

Найбільше поки що дісталося саме борщівському воєнкому, адже коли він вийшов з приміщення ТОВА, йому одразу вручили підозру у трьох стаття ККУ – одна з них – незаконне збагачення.

Зараз триває обшук його машини на іноземних номерах біля стін ОВА, яку скоріш за все купили за волонтерські гроші та навіть не розмитнили – машина до речі новенька та недешева і в хорошому стані – позашляховик марки “Фольцваген”. 

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