Кременецька громада знову втратила Героя, жителя села Іванківці, Катеринівського старостинського округу, солдата, БОНЧУЧНОГО Юрія Сергійовича, 1988 року народження, стрільця 1 піхотного відділення 2 піхотного взводу 1 піхотної роти в/ч А****, який від отриманих поранень помер у лікарні міста Дніпра. Повідомляє міськицй голова Андрій Смаглюк.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Юрія пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя.