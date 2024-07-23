12:41 | 23.07.2024
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила Героя Юрія Бончучного

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Кременецька громада знову втратила Героя, жителя села Іванківці, Катеринівського старостинського округу, солдата, БОНЧУЧНОГО Юрія Сергійовича, 1988 року народження, стрільця 1 піхотного відділення 2 піхотного взводу 1 піхотної роти в/ч А****, який від отриманих поранень помер у лікарні міста Дніпра. Повідомляє міськицй голова Андрій Смаглюк.

 Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Юрія пережити цю втрату…

 

🇺🇦 Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя.

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