Оголошено два аукціони з приватизації спиртових активів у Тернопільській області

14 жовтня 2020 року оголошено про проведення аукціонів з приватизації Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту, а також Козлівського МПД та зберігання спирту – з переліку об’єктів ДП «Укрспирт».

Приватизаційний аукціон Марилівського МПД відбудеться 12.11.2020 року зі стартовою ціною 54,7 млн грн. Об’єкт розташований у Чортківському районі Тернопільської області, в селищі Нагірянка.

Детальна інформація про Марилівське МПД доступна за посиланням: bit.ly/Marylivsky

Аукціон з приватизації Козлівського МПД відбудеться 13.11.2020, зі стартовою ціною 37,6 млн грн. Актив знаходиться у Козівському районі Тернопільської області в смт Козлів, що за 30 км від Тернополя.

Детальна інформація про Козлівське МПД доступна за посиланням: bit.ly/spyrtKozlivsky

За вказаними посиланнями кожен потенційний інвестор має можливість отримати всю інформацію про об’єкти спиртової галузі, які виставлені на приватизацію, та ухвалити зважене рішення про участь в прозорому приватизаційному аукціоні, перемога на якому є можливістю участі в новому ринку виробництва спирту.

Як повідомлялося раніше, вже 15 жовтня 2020 року має відбутися перший аукціон з приватизації спиртових активів –- Немирівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Прийом заявок для участі в цьому аукціоні триває до 19:35 14.10.2020 року.