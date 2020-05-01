Коронавірус підтвердили у двох тернополянок

❗️+2 ХВОРИХ НА COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 1 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 60 ВИПАДКІВ

🔹COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у тернополянки, яка контактувала з хворою на коронавірус. Зараз жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

🔹Коронавірус підтвердили також у ще однієї тернополянки. В жінки з’явилися симптоми і вона звернулася до сімейного лікаря. Зараз тернополянка – на амбулаторному лікуванні.

ℹ️ Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 60 випадків COVID-19 серед тернополян. 7 жителів Тернополя одужали.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом