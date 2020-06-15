У кількох районах на Тернопільщині посилили карантин

У зв’язку із збільшенням кількості нових хворих на COVID-19 у деяких районах Тернопільщини на засіданнях комісій ТЕБ та НС прийняли рішення посилити карантинні заходи.

Зокрема, 11-го червня на засіданні ТЕБ та НС при Збаразькій районній державній адміністрації прийняли рішення про посилення карантинних заходів зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації в районі, спричинено гострою респіраторної хворобою COVID -19, із збільшенням кількості хворих на коронавірусну хворобу та перевищенням показника інцидентності, вирішили вжити заходів щодо ліквідації стихійної торгівлю на прилеглій до ринку території м. Збараж та смт. Вишнівець, посилити нагляд за роботою агропродовольчих ринків, пасажирських перевезень, закладів торгівлі громадського харчування та інших заходів щодо виконання вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України на період карантину.

У Заліщицькому районі 12-го червня відбулося засідання комісії ТЕБ та НС при Заліщицькій РДА, на якому вирішили зупинити роботу усіх закладів громадського харчування в районі, та закрити торгівлю молочними продуктами на ринку. Відмінили й зупинки рейсових автобусів у с. Городок.

12 червня відбулося засідання комісії з ТЕБ та НС при Лановецькій міській раді. У зв’язку з погіршенням епідситуації прийняли рішення про перенесення відкриття садочків на 22 червня за умови стабілізації ситуації. Окрім цього, наразі заборонили вуличний ярмарок у неділю.

У Козівському районі засідання комісії ТЕБ та НС відбулося 13-го червня. Комісія вирішила призупинити роботу усіх закладів харчування району, а над закладами торгівлі – посилити контроль щодо дотримання карантинних вимог. Також відмінили рейс автобуса в с. Золота Слобода та зупинку рейсового автобуса в с. Олесине.