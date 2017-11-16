Котельням на торфі ніхто дозволу не видавав і видавати не буде, – Назарій Редьква

Однієї темної, але ще не пізньої середи, запросили мене непосидючі, прямолінійні, і як стверджують деякі продажні тернопільські ЗМІ – “підкуплені Медведчуком” громадські активісти, разом з ними відвідати прийом депутата Тернопільської міської ради, голови фракції “Свобода” у міськраді, Назара Редькви.

А я шо, не така ж медведчуковська?)))) Пішла, звичайно ж, я страх як люблю «по депутатах» ходити.

Ініціативна група, яка організовувала громадські обговорення щодо заборони котелень на торфі у Тернополі, і яка готувала проект рішення на сесію за результатами цих громадських обговорень, хотіла почути від пана Назара аргументацію щодо не голосування ним за правки, на яких наполягали члени ініціативної групи, і які мали би дійсно заборонити котельні на торфі, як цього хоче громада.

На жаль у приймальні ми не застали депутата, оскільки він був ще на роботі (???? то навіщо тоді графік прийомів ставити у робочий час?????), проте нас зустрів і вислухав волонтер-помічник депутата. На жаль, відео з цієї зустрічі ми не знімали, бо помічник не дав дозволу.

– Як ви, мабуть знаєте, громада Тернополя висловилася проти котелень, – звернулися гості Yulya Mamchak, Pavlo Ivanechko до помічника. – Можливо ви спілкувалися на цю тему з Назарієм Редьквою і можете пояснити, чому так сталося, що він чомусь не підтримав проект рішення, напрацьований ініціативною групою? Які заперечення є в депутата до проекту? Що ми можемо змінити, аби він підтримав проект рішення від людей?

Помічник депутата Редькви пояснив, що не розглядає питань з голосуванням, а лише консультує та допомагає проводити заходи, надає юридичну підтримку громадянам на прийомі. Проте точно впевнений, що рішення було прийняте згідно чинного законодавства, більшістю голосів. Тому воно правомочне.

– А якби цього рішення заборонити котельні, які не отримали позитивні експертні висновки, не було? То що, котельням можна було би функціонувати? – запитав автомайданівець Павло Іванечко. – Для мене рішення міської ради звучить так: не можна водити транспортні засоби без посвідчення водія. Але ж закони і так це забороняють?!

Аби все ж отримати відповідь на одне єдине запитання, вирішили подзвонити до Назарія Редькви та попросити його приїхати на прийом громадян, або іншим способом поспілкуватися.

– Мені дивно, що ви – юрист, але не визнаєте, що заборонили те, що і так заборонено законодавством, – вів телефонний діалог Павло Іванечко. – Скажіть будь ласка, а без цього рішення міської ради хіба можна було будувати, експлуатувати котельні без відповідних дозволів?

На це отримав відповідь, що своїм рішенням Тернопільська міська рада заборонила введення в експлуатацію усіх котелень на альтернативних видах палива, до яких відноситься і торф. І хто не має дозволу, той не має права на експлуатацію такої котельні. Окрім того, за словами пана Назарія, котельням на торфі ніхто дозволу не видавав і видавати не буде. Щоправда, він не знав, хто саме мав би видавати чи не видавати такі дозволи.

Проте був майже упевнений, що зараз жодна торф’яна котельня у Тернополі не працює. Відвідувачі пояснили Назарію Редькві, що насправді котельні не працюють не тому, що не мають дозволів. А тому, що існує судова заборона, яку КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» зараз оскаржує в апеляційному суді.

Загалом, досить незручно вести телефонний діалог, коли людина знаходиться на роботі. До приїзду депутата в громадську приймальню довелося би чекати годину. Тому представники ініціативної групи домовилися з Назарієм Редьквою, що зустрінуться з ним іншим разом, у інший день.

Пояснили, що не попереджали про свій візит, адже керувалися офіційним графіком прийому громадян депутатом, а не помічниками. Пан Назарій відповів, що він буває на прийомі особисто, коли люди домовляються, що їм потрібен саме він. Але обов’язково буде радий бачити представників громади в домовлений час.

Любов Вовк