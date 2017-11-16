На Тернопільщині шукають оцінювачів

РВ по Тернопільській області запрошує оцінювачів. Оцінці підлягають:

– гідротехнічні споруди виросних ставів, дамба, водонапуск; водовипуск у межах земель Погрібецької сільської ради Зборівського району, за межами с. Погрібці);

– частину нежитлового приміщення, територія службового входу адмінбудинку площею 2,0 кв. м у Тернополі по вул. Князя Острозького, 14;

– площадку з залізобетонним покриттям площею 87,0 кв. м у Тернополі по вул. Текстильна, 30А.

Конкурс відбудеться 28 листопада 2017 року. Останній день прийому конкурсної документації – 21 листопада 2017 року.

Документація приймається у РВ по Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604). Телефон для довідок – 25-04-87. Детальна інформація – у газеті «Відомості приватизації» № 89 від 13 листопада 2017 року.