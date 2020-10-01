Кожен восьмий хворий на COVID-19 у тернопільських лікарнях – медичний працівник

Оперативна інформація про стан захворюваності на COVID-19 у КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» – інфекційний госпіталь.

На 08.00 год 01 жовтня 2020 року на стаціонарному лікуванні із підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 73 пацієнти: з них 4 хворих на апараті ШВЛ ( у тому числі в режимі СРАР – 4 хв.), 7 пацієнтів підключені до кисневого концентратора, 3 осіб використовують кисневу маску та 2 пацієнтів знаходяться під цілодобовим спостереженням анестезіологів. Стан хворих важкий. 8 осіб перебуває у стаціонарі із підозрою на коронавірусну інфекцію, з них 1 хворий – на кисневому концентраторі.

За останню добу поступили: 2 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 та 6 пацієнти із підозрою на коронавірусну інфекцію.

З пневмонією на лікування 1 особа.

Всього на стаціонарному лікуванні з приводу COVID-19 знаходиться 82 хворих, у тому числі 10 медичних працівників.