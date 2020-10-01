Окремі політичні сили почали спекулювати на темі коронавірусу, мовляв, через епідемію місцеві вибори скасують. Голова обласної організації партії «Слуга Народу», нардеп Володимир Гевко дані маніпуляції спростовує, наводячи конкретні аргументи.

«Єдиною підставою для того, щоб не проводити вибори 25 жовтня, може бути введення надзвичайного стану. Але такий сценарій є малореалістичним. Навіть якщо уявити, що з’являться непереборні обставини і для всієї країни стане очевидним, що вибори провести не вдасться, то обійти пряму норму Конституції щодо проведення виборів саме цієї осені – сценарій настільки складний, що важко уявити, хто б міг спробувати його реалізувати. Врешті, якщо зараз люди ігнорують найпростіші карантинні обмеження або необхідність використовувати засоби індивідуального захисту, то чи погодяться вони з перенесенням виборів? Дуже сумнівно», – переконаний Володимир Гевко.

Він зауважує: розмовами про наміри скасувати вибори окремі політики насправді демонструють, що їм нічого запропонувати виборцям. Тож продукують «лякали» або ось такі пустопорожні звинувачення у неіснуючих намірах.

«Маємо розуміти, що розмови про перенесення виборів – це звичайна маніпуляція для мобілізації опозиційного електорату. Щоб хоч якось критикувати владу в контексті організації виборів. Бо ніхто не краде, не реалізовує корупційні схеми, опонентам немає за що зачіпитися. Тому вони пускають в хід ось такі політико-медійні спекуляції», – підкреслив Володимир Гевко.

При цьому він закликав жителів області дбати про своє здоров’я та дотримуватися елементарних санітарних вимог. Принагідно нардеп нагадав, що Кабмін уже затвердив заходи та обмеження, яких буде слід дотримуватися 25 жовтня як виборцям, так і членам виборчих комісій.

Зокрема, на входах до дільниці виборцям мірятимуть температуру, потоки виборців на вхід та вихід будуть розділені, рекомендується одночасне перебування на дільниці не більше трьох виборців на один стіл для видачі бюлетенів.

«Влада робить все для того, щоб вибори в час коронавірусу пройшли безпечно. Передбачено, що виборці мають у приміщенні бути у захисних масках, але члени комісії може попросити їх зняти для підтвердження особи», – відзначив особливості цьогорічний виборів Володимир Гевко.

Власне усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські також мають бути в захисних масках. Вимогами Кабміну ще обумовлено, що не менше, ніж один раз на 2 години потрібно буде дезінфікувати дверні ручки, поручні, сидіння, а кожні 4 години — робити вологе прибирання приміщення.