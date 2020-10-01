Офіційно: 1 жовтня видужало 325 осіб, підтверджено 254 випадки зараження COVID-19 та 5 летальних випадків

Станом на 01 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13762 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12717 випадків – дорослі, 1045 випадків – діти), з них 170 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 8215 осіб

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3967 (1924 одужало, 34 летальних, 2009 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 692 (534 одужало, 8 летальних, 150 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 493 (212 одужало, 5 летальних , 276 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 681 (359 одужало, 15 летальних, 307 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 629 (483 одужало, 9 летальних , 137 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 599 (364 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 221 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 714 (394 одужало, 8 летальних, 312 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 360 (240 одужало, 1 летальний, 119 продовжують хворіти);

– Козівський район – 394 (222 одужало, 2 летальних, 170 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 885 (592 одужало, 16 летальних, 277 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 380 (267 одужало, 2 летальних, 111 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 552 (445 одужало, 9 летальних, 98 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 317 (207 одужало, 3 летальних, 107 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 120 (60 одужало, 3 летальних, 57 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 484 (294 одужало, 7 летальних, 183 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1127 (627 одужало, 10 летальних, 490 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 932 (683 одужало, 9 летальних , 240 продовжують хворіти);

– Шумський район – 436 (308 одужало, 14 летальних, 114 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 325 осіб;

– проведено 774 дослідження методом ПЛР;

– підтверджено 254 випадки зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 5 летальних випадків – чоловік 84 р. Гусятинський район с. Сидорів, жінка 78 р. м. Тернопіль, жінка 32 р. Чортківський район с. Улашківці, чоловік 70 р. Гусятинський район с. Калгарівка, чоловік 90 р. Зборівський район смт Залізці.