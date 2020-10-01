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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Офіційно: 1 жовтня видужало 325 осіб, підтверджено 254 випадки зараження COVID-19 та 5 летальних випадків

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Станом на 01 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 13762 випадках діагноз лабораторно підтверджений (12717 випадків – дорослі, 1045 випадків – діти), з них 170 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 8215 осіб

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 3967 (1924 одужало, 34 летальних, 2009 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 692 (534 одужало, 8 летальних, 150 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 493 (212 одужало, 5 летальних , 276 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 681 (359 одужало, 15 летальних, 307 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 629 (483 одужало, 9 летальних , 137 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 599 (364 одужало, 14 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 221 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 714 (394 одужало, 8 летальних, 312 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 360 (240 одужало, 1 летальний, 119 продовжують хворіти);

– Козівський район – 394 (222 одужало, 2 летальних, 170 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 885 (592 одужало, 16 летальних, 277 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 380 (267 одужало, 2 летальних, 111 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 552 (445 одужало, 9 летальних, 98 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 317 (207 одужало, 3 летальних, 107 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 120 (60 одужало, 3 летальних, 57 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 484 (294 одужало, 7 летальних, 183 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1127 (627 одужало, 10 летальних, 490 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 932 (683 одужало, 9 летальних , 240 продовжують хворіти);

– Шумський район – 436 (308 одужало, 14 летальних, 114 продовжують хворіти);

За попередню добу:

– видужало 325 осіб;

– проведено 774 дослідження методом ПЛР;

– підтверджено 254 випадки зараження вірусом COVID-19.

– зареєстровано 5 летальних випадків – чоловік 84 р. Гусятинський район с. Сидорів, жінка 78 р. м. Тернопіль, жінка 32 р. Чортківський район с. Улашківці, чоловік 70 р. Гусятинський район с. Калгарівка, чоловік 90 р. Зборівський район смт Залізці.

🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (102 особи)
⭕️Бережанський район (5осіб):
• м. Бережани – 4
• с. Саранчуки – 1
⭕️Борщівський район (0 осіб)
⭕️Бучацький район (0 осіб)
⭕️Гусятинський район (14 осіб):
• смт Гусятин – 4
• с. Сидорів – 1
• с. Самолусківці – 1
• с. Вікно – 1
• с. Сухостав – 1
• с. Постолівка – 1
• с. Суходіл – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Личківці – 2
⭕️Заліщицький район (4 особи):
• м. Заліщики – 3
• с. Лисівці – 1
⭕️Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Залужжя – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
⭕️Зборівський район (8осіб):
• м. Зборів – 2
• смт Залізці – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Жабиня – 1
• с. Озерна – 1
• с. Білоголови – 1
⭕️Козівський район (10 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 7
• с. Потік – 1
⭕️Кременецький район (30 осіб):
• м. Кременець – 10
• м. Почаїв – 7
• с. Іква – 2
• с. Богданівка – 1
• с. Білокриниця – 2
• с. Сапанів – 4
• с. Крижі – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Старий Олексинець – 1
• с. Великі Бережці – 1
️Лановецький район (1 особа):
• с. Нападівка – 1
️Монастириський район (10 осіб):
• м. Монастириська – 4
• с. Садове – 1
• с. Криниця – 1
• с. Горішня Слобідка – 2
• с. Задарів – 1
• с. Яр горів – 1
⭕️Підволочиський район (14 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• м. Скалат – 2
• с. Нове Село – 2
• с. Дорофіївка – 1
• с. Пальчинці – 2
• с. Качанівка – 1
• с. Мислова – 1
• с. Чернилівка – 1
• с. Староміщина – 1
⭕️Підгаєцький район (6 осіб):
• м. Підгайці – 3
• с. Білокриниця – 1
• с. Старе Місто – 1
• с. Голгоча – 1
⭕️Теребовлянський район (3 особи):
• м. Теребовля – 1
• с. Дворіччя – 2
⭕️Тернопільський район (13 осіб):
• с. Велика Лука – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великі Гаї – 7
• с. Петриків – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Красівка – 1
• с. Чернилів-Руський – 1
️Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 9
• с. Колиндяни – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Нагірянка – 1

⭕️Шумський район (15 осіб):

• м. Шумськ – 4

• с. Рохманів – 1

• с. Бриків – 2

• с. Вовківці – 1

• с. Мирове – 1

• с. Залісці – 1

• с. Сураж – 1

• с. Великі Загайці – 1

• с. Онишківці – 1

• с. Великі Дедеркали – 1

• с. Шумбар – 1

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