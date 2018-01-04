Кременецький краєзнавчий музей отримав свою марку
Музейний колега Володимир Ханас, постійний партнер із проведення культурно-мистецьких заходів, презентував для музейників значиму річ — марку для Кременецького краєзнавчого музею.
Відбулося й офіційне погашення ювілейної марки. Засвідчили цей момент підписами та печаткою музею. Це перша офіційна музейна марка, випустили її з нагоди 80-річного ювілею закладу.
Долучилися до події директор «Обласного інформаційно туристичного краєзнавчого центру» Володимир Демчишин, Кременецький міський голова Олексій Ковальчук та його заступник Микола Матвіюк.
Ювілейну марку подарували кожному, хто взяв участь у презентації.
Джерело: сайт kremenets.city