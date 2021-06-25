Квартира, дача, дві земельних ділянки і автівка: що ще задекларувала головний економіст Тернополя

Начальник управління економіки, промисловості та праці Тернопільської міської ради Тетяна Корчак у своїй декларації про доходи та майновий стан за 2020 рік вказала чотири об’єкти нерухомого і один – рухомого майна.

Особисто у власності Тетяни Станіславівни є тернопільська квартира площею 59,5 квадратних метри та садовий будинок у селі Буцнів Тернопільського району площею 105,1 кв. м. Там у жінки є присадибна ділянка площею 670 кв. м. Це майно у жінки з’явилося доволі давно. Квартира – 15 років тому, дача і земля біля неї – у 2011 році. Натоміть 30 грудня минулого 2020 року родина Корчаків, а точніше її син Андрій, стали власниками земельної ділянки у Тернополі площею 1 000 квадратних метрів, за яку вони заплатили, якщо вірити декларації – 23 тис. 547 грн, пише “Номер один”.

У сина чиновниці також є автомобіль «BMW 328» 2015 року випуску вартістю 209 тис. 770 грн. Щоправда, в декларації, чомусь не вказано дату, коли він став власником іномарки. Роком раніше пан Андрій мав у власності іншу іномарку «Фольсфаген Гольф» (2003 р.в.), але він її продав.

Муніципалітет оцінив річну працю Тетяни Корчак у 349 тис. 492 грн. або майже 30 тис. грн. щомісяця. Син Андрій, займаючись підприємницькою діяльністю, зумів за рік заробити 1 млн. 101 тис. 560 грн.

Усі заощадження родина Корчаків тримає у фінустановах. Особисто у Тетяни Станіславівни два гривневих рахунки на загальну суму 80 тис. грн., а в сина чиновниці три рахунки – два гривневих (47,5 тис. грн.) і один валютний – 9 тис. 100 доларів.

Нагадаємо, Тетяна Корчак з травня 1995 року працює в структурних підрозділах Тернопільської міської ради, а з травня 2012 року і по теперішній час обіймає посаду начальника управління економіки, промисловості та праці.