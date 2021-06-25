Тернопільські масажисти представлятимуть наше місто на Національному Чемпіонаті України з масажу «Золото лотосу 2021»

26 червня команда з десяти тернопільських масажистів на чолі з Оксаною та Марією Петришин представлятиме місто на Національному Чемпіонаті України з масажу «Золото лотосу 2021» («Gold Lotus 2021», GL 2021), який проходитиме у м. Харків.

Учасники GL 2021 представлятимуть свої вміння у 8 категоріях: «Релакс масаж», «Корекція фігури», «СПА», «Класичний глибокотканевий масаж», «Лікувальний масаж», «Азія стиль», «Масаж обличчя», «Професіонали».

Найкращі масажисти будуть обиратись відповідно до міжнародних критеріїв міжнародною командою судів з Румунії, Сербії, Болгарії, Швейцарії, України.

У Харкові змагатимуться майстри масажу з 19 міст України: Харків, Київ, Дніпро, Хуст, Тернопіль, Вінниця, Львів, Рівне, Дрогобич, Суми, Сарни, Трускавець, Івано-Франківськ, Борислав, Полтава, Донецьк, Білгород-Дністровський, Луганськ, Одеса.







Разом з усіма учасниками чемпіонату GL 2021 команда тернополян прийме участь у встановленні рекорду — «Наймасовіше змагання з масажу в Україні», який буде зафіксовано представниками Національного реєстру рекордів України.

Національний Чемпіонат України з масажу «Gold Lotus» має офіційну ліцензію Міжнародної Масажної Ради — World Massage.

Council (WMC) на проведення Національного Масажного Чемпіонату України. Ліцензію надають лише одному представнику на териториї країни.

Організатор Національного Чемпіонату України з масажу «Золото лотосу», («Gold Lotus 2021», GL 2021) — Сергій Петров, засновник Міжнародної Академії масажу в Україні «Лотос», яка є офіційною юридичною філією Медичної школи масажу «Pathumthani» (Лотос).

Чемпіонат проходитиме протягом суботи 26 червня за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 2а. Початок змагань — 10:30, пише Наш День.

Команда, яка представлятиме місто Тернопіль на Національному Чемпіонаті України по масажу “GL” 2021:

Береза Іван, Пандрак Ігор, Сандуляк Марія, Кара Світлана, Петришин Марія, Самець Ольга, Сімора Роксолана, Андрій Шмігельський, Гуменчик Христина, Медвідь Анна-Оксана, Оксана Петришин.