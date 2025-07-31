21:47 | 31.07.2025
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На війні загинув захисник Сергій Шмигун з Тернопільщини

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У Борсуківській  громаді повідомляють, що в бою за свободу України загинув наш земляк — Сергій Степанович Шмигун, 1986 року народження, житель села Передмірка.

Сергій був старшим водієм автомобільного відділення підвозу боєприпасів у самохідному артилерійському дивізіоні. Вірно служив українському народові, з гідністю виконував бойові завдання на передовій.

Загинув 19 липня 2025 року в районі населеного пункту Новоандріївка, Донецької області, внаслідок удару ворожого БпЛА під час виконання бойового завдання.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам загиблого.

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