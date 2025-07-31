На війні загинув захисник Сергій Шмигун з Тернопільщини
У Борсуківській громаді повідомляють, що в бою за свободу України загинув наш земляк — Сергій Степанович Шмигун, 1986 року народження, житель села Передмірка.
Сергій був старшим водієм автомобільного відділення підвозу боєприпасів у самохідному артилерійському дивізіоні. Вірно служив українському народові, з гідністю виконував бойові завдання на передовій.
Загинув 19 липня 2025 року в районі населеного пункту Новоандріївка, Донецької області, внаслідок удару ворожого БпЛА під час виконання бойового завдання.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам загиблого.