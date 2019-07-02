Ймовірний народний депутат Іван Ковалик спустив офіс Зеленського на Землю



Пост-обурення про позицію керівника Офісу президента щодо зупинення війни, зробивши російську регіональною мовою, опублікував кандидат в народні депутати від Тернополя Іван Ковалик на своїй сторінці у Фейсбук.

«Чиновники такого високого рангу не до кінця розуміють природу збройного конфлікту на Донбасі, – констатує Іван Ковалик. – Росія через свої інформаційні ресурси та пропаганду намагалася довести українцям та світові, що на сході України відбувається громадянська війна.

Правда в тому, що там – ОКУПАЦІЯ, а не повстання і точно не громадянська війна! Території Луганської, Донецької областей і в тому числі Крим були окуповані російськими військовими. Основа для цього закладалася роками, як за часів Радянського Союзу, так і незалежності України, шляхом цілеспрямованої русифікації», – зазначив кандидат у народні депутати.

Іван Ковалик наголосив, що якщо ближчим часом керівники держави «не повернуться на Землю, то їхня каденція буде коротка. Їм пора усвідомити, що “опенспейсами” у війні ще ніхто не перемагав».