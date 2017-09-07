Лілія Проць шокована спортивним майданчиком у тернопільській школі №11

Відома тернопільська активістка, спортсменка Лілія Проць приголомшена ситуацією зі спортивним майданчиком у школі №11. Про свої емоції Лілія пише у мережі Фейсбук.

Вчора, 6 вересня, ранок розпочався з не зрозумілих для неї речей у цій школі. На спортивному майданчику семеро дітей грали у футбол. Без верхнього одягу школярі були без вчителя та висловлювалися нецензурно.

– Коли спитала за вчителя, то виявилось, що у них урок трудового навчання, — зазначає Лілія Проць. — Чому діти надворі, а не в класі? Зробила фото стану території, де не зрозуміло чому валяються бардюри. А ще виявила для себе цікавий факт, що рукохід, перекладини, бруси тощо десь помальовані, десь до половини, а десь взагалі залишені у жахливому стані. В мене питання до Управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк та Леоніда Бицюри, як проводився об’їзд школи?

Також Лілія Проць поділилась пропозиціями до міської ради. Перекладини, бруси, рукохід у такій кількості збереглися не у багатьох школах. На багатьох попередніх шарах фарби нова не тримається.

“То чи можливо замовити фірму, яка почистить ці шари краски та покрасить все спортивне обладнання на території шкіл (а не вчителі фізкультури, як це є за звичай)?”, – пише спортсменка.