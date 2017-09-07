Що приховує депутат Тернопільської міської ради Редьква Назарій?

Депутат Тернопільської міської ради Редьква Назарій Михайлович,який захищає Галину Гевко в суді за вчинення корупційного правопорушення в своїй е-декларації не зазначив інформацію про наявне в його користуванні нерухоме майно, що є порушенням Закону «Про запобігання корупції».

При проведенні моніторингу діяльності Тернопільської міської ради було виявлено що депутат Тернопільської міської ради Редьква Назарій Михайлович та його дружина Лукащук Наталія Сільвестрівна (працює начальником відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Управління державної реєстрації Тернопільської міської ради) в своїй е-декларації не зазначили інформацію про наявне в їх користуванні нерухоме майно, тобто місце де вони проживають та фактично на яких підставах користають.

Відповідно до вимог Закону «Про запобігання корупції» суб’єкт декларування повинен задекларувати усі об’єкти нерухомості незалежно від їх вартості, що належать йому на праві власності, знаходяться у нього на праві оренди чи іншого права користування станом на останній день звітного періоду (31 грудня звітного року у випадку щорічної декларації). При цьому дата набуття вказується у відповідності до документів, на підставі яких було набуто право на відповідне майно. Якщо об’єкт нерухомості був відчужений після кінця звітного періоду, до чи після подання декларації, то інформацію про це слід буде відобразити у наступній декларації, яка охопить відповідний період.

Редьква Назарій Михайлович 20.05.1989 р.н. зареєстрований м.Тернопіль, вул.15 Квітня, Телефон (моб.): 0673984978 e-mail: n.redkva@gmail.com Освіта Вища Партійність ВО «Свобода» Суб’єкт висування ВО «Свобода» Місце роботи (заняття) Директор Тернопільська філія ПП «Юридична компанія «Лідер», 19.11.2015 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Номер (межі) округу №24 (вул. Клима Савури; вул. Протасевича: 14–22; вул. О. Довженка: 10–22;) Помічник-консультант Гданський Назарій Миколайович Прийом громадян Приватне підприємство “Наш дім”, вул. К.Савури, 3 (Щосереди, 17.00-19.00)

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