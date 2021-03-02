Людина Надала потрапила “під приціл” прокуратури

Зловживаючи службовим становищем, начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради, головний архітектор міста Василь Бесага погодив незаконне відведення землі вартістю понад 1,3 млн. грн. Посадовцю міськради повідомлено про підозру. Про це повідомляє газета “Номер один”.

Розслідуванням встановлено, що чиновник, перебуваючи на посаді в Тернопільській міській раді та будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями, діючи умисно, використовуючи своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди, вніс до офіційного документа, завідомо неправдиві відомості й таким чином погодив відведення земельної ділянки вартістю понад 1,3 млн грн для будівництва та обслуговування житлового індивідуального будинку, господарських будівель і споруд. Через протиправні дії службової особи порушено вимоги Генерального плану, плану зонування території м. Тернополя, іншої дозвільної містобудівної документації, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Відповідно до вимог КПК України подальше здійснення розслідування вказаного кримінального правопорушення буде визначена за детективами НАБУ.

Нагадаємо, що зазвичай усі справи проти близького оточення мера просто зливають або взагалі не розглядаються. Так сталося і з заступником тернопільського мера Володимиром Камінським, який заплітив смішний штраі у сумі 25 тисяч гривень за отримання хабаря у розмірі 217 тис. грн.

На фото затримання Володимира Камінського

Фото Андрій Вербіцький