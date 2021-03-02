У шести районах Тернопільщини показник захворюваності на грип та ГРВІ вище середнього

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 371,2 випадки на 100 тисяч населення (за останні 7 днів захворіло 3844 особи), що на 27% перевищує рівень епідемічного порогу, та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

На 4-х адміністративних територіях області (Кременецький, Монастириський, Підволочиський, Чортківський райони) показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 6-ти адмінтериторіях (Бережанський, Бучацький, Заліщицький, Зборівський, Підгаєцький, Шумський райони) – вище середнього.

За останній (8) тиждень (22.02. – 28.02.2021) кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 12,9% (3844 випадки проти 3404). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 43,3% (1664 ос.), школярів – 61,2% від усіх захворілих дітей (1018 ос.). Ріст захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 6,1%, серед дітей шкільного віку – 6%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 235 осіб, із них 23 дітей (9,8%). Кількість госпіталізованих зросла на 25% (госпіталізовано на 7 тижні 188 осіб).

Вакциновано в області 3472 особи, що становить 0,33% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.

За кошти підприємств вакциновано – 485 осіб (14% від усіх проведених щеплень), за власні кошти – 2212 осіб (64,7%), за кошти місцевих бюджетів (м.Тернопіль, Збаразький район) – 775 осіб (22,3%).