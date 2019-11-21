“Майстер-клас” по знеціненні нової комерційної нерухомості від влади Тернополя

1. На комерційно привабливій вулиці Тарнавського будується цілий сучасгий житловий квартал з комерційними приміщеннями на першому поверсі. Кажуть, по усіх архітектурний нормах, з непоганим дизайном, з відступами від червоних ліній і т.п.

2. Підприємці купують і вкладають чималі гроші в приміщення перших поверхів з прямим виходом до дороги і можливістю влаштування зручної парковки.

3. “НЕСПОДІВАНКА”! Замість парковки і прямого доступу до дороги – міська влада по “дуже законній та моральній” схемі будує кіоски!

Завіса.

Іван Сороколіт