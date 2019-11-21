Мешканка Тернопільщини Оксана Господарисько творить дивовижні іграшки

Маленькі сплячі мишенята, зайчики чи пишні троянди з мила, які виготовляє жителька Великої Березовиці біля Тернополя Оксана Господарисько, шкода вимилювати.

Мабуть, домашнє мило в домі талановитої жінки виконує два призначення – щоб ним намилюватися та щоб ним милуватися.

Як розповіла пані Оксана, практичні та корисні мильні фігурки – не тільки приємна дрібничка в її домі, але й гарний подарунок для друзів, родичів.

— Насправді мило не так складно робити, як здається на перший погляд, тож миловаріння можна освоїти самостійно. Наприклад, я переглядала відеоуроки в соцмережі Ютуб та за ними вчилася правильно топити, змішувати, наливати мильну основу. За певний час допоміжні уроки вже не знадобилися – навчилася виливати різноманітні мильні фігурки на будь-який смак. Це – квіти, тваринки, написи та інше. Отож перед початком роботи потрібно розтопити на водяній парі мильну основу. До рідкого мила додати масла, барвники, ароматизатори, на водяній бані все це перемішувати та помалу заливати кольорову рідину у форму. Наприклад, для того, щоби зробити форму миші (бо ж у нас надалі буде Рік Миші), наливаємо пофарбоване у чорне мило – є носик. Залили червоного мила – маємо шапочку. Долили сірого мила – згодом отримуємо готову мишу. Ось так поступово наповнюю ємкості форми різними кольорами, які по черзі застигають і утворюють готовий виріб. А після того, як мило повністю охолоне – його потрібно акуратно вийняти з форми та викласти на суху поверхню, — поділилася умілиця.

Жінка зазначила, що заливати мило можна у звичайні силіконові формочки будь-якої форми: сердечка, квіточки, ягоди, геометричні фігури і кульки та інше.

Оксана Господарисько також підмітила, що домашнє мило має більше переваг, аніж магазинне, адже містить менше шкідливих складників.

— На жаль, ми не можемо бачити який склад у продуктів, які купуємо. А коли виготовляємо щось своїми руками, не даватимемо те, що на нашу думку, не буде корисним для шкіри. Взагалі, намагаюся у своїх милах поєднувати користь та красу. До весняних свят переважно роблю мило у формі квітів, до зимових – щось новорічне. Якщо потрібно зробити мильний подарунок до певної важливої дати – у хід підуть написи-привітання. Ось так підбираю мила до будь-якого свята. Тож якщо комусь захочеться замість банальних листівок, магнітиків, кремів для обличчя подарувати комусь щось оригінальне, можете спробувати зробити косметичний подарунок своїми руками, — додала жінка.

Тернополяни