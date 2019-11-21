Історія успіху: воїн АТО Михайло Бойко з Бережан знайшов себе в мирному житті

Три роки контрактної служби в Збройних Силах України, участь у бойових діях під час антитерористичної операції на сході України, спонукали 29-річного жителя м. Бережани Михайла Бойка переосмилити життєві пріоритети, навчили розуміти цінність мирного неба, щоденних родинних та дружніх відносин, праці на рідній землі…

Демобілізувавшись, у червні 2019 року за допомогою у пошуку роботи чоловік звернувся в Бережанську районну філію Тернопільського обласного центру зайнятості. Кар’єрна радниця райфілії запропонувала молодому, енергійному краянину подумати над відкриттям власної справи. Відтак, він вирішив надавати послуги з будівництва, зайнятися ремонтами під ключ. А детальніше про те, як відкрити та провадити підприємницьку діяльність він дізнався під час семінару «Як розпочати свій бізнес?» у райфілії ОЦЗ. Відтак, самостійно склав та захистив бізнес–план на тему: «Організація ремонтно-будівельних робіт».

На сьогоднішній день Михайло успішно надає послуги з ремонту житлових і нежитлових приміщень, працюючи самостійно. Проте в подальшому планує залучати до роботи найманих працівників.

«Це пунктуальний, відповідальний майстер, людина слова, який вміє не лише Батьківщину захищати, а й професійно працювати», – кажуть ті, хто знає Михайла Бойка.

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