“Мелодію на полотні”  вишивальниці Уляна Перхалюк можна побачити у тернопільській бібліотеці

Свою виставку вишитого чоловічого і жіночого одягу «Мелодія на полотні» презентує тернополянам та гостям міста майстриня художніх промислів з вишивки Уляна Перхалюк.

На виставці представлено понад 30 вишитих робіт техніками класичний хрестик, мережка настилом по сітці, вишивка бісером.

Виставка приурочена Дню вишиванки та є спільною ініціативою авторки, нашої бібліотеки, Тернопільського обласного методичного центру народної творчості та Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв.