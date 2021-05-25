“Мелодію на полотні” вишивальниці Уляна Перхалюк можна побачити у тернопільській бібліотеці
Автентичні національні костюми регіонів, колекційні та вишиті власноруч сорочки та рушники можна побачити у секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотекиа для молоді.
Свою виставку вишитого чоловічого і жіночого одягу «Мелодія на полотні» презентує тернополянам та гостям міста майстриня художніх промислів з вишивки Уляна Перхалюк.
На виставці представлено понад 30 вишитих робіт техніками класичний хрестик, мережка настилом по сітці, вишивка бісером.
Виставка приурочена Дню вишиванки та є спільною ініціативою авторки, нашої бібліотеки, Тернопільського обласного методичного центру народної творчості та Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв.