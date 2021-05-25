09:31 | 25.05.2021
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Новини Тернополя 

“Мелодію на полотні”  вишивальниці Уляна Перхалюк можна побачити у тернопільській бібліотеці

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Автентичні національні костюми регіонів, колекційні та вишиті власноруч сорочки та рушники можна побачити у секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотекиа для молоді.

Свою виставку вишитого чоловічого і жіночого одягу «Мелодія на полотні» презентує тернополянам та гостям міста майстриня художніх промислів з вишивки Уляна Перхалюк.

На виставці представлено понад 30 вишитих робіт техніками класичний хрестик, мережка настилом по сітці, вишивка бісером.

Виставка приурочена Дню вишиванки та є спільною ініціативою авторки, нашої бібліотеки, Тернопільського обласного методичного центру народної творчості та Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв.

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