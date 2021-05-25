Ціна нежитлових приміщень у місті Кременець зросла на приватизаційному аукціоні до 731 тис. грн

За результатами онлайн-аукціону з приватизації майна нежитлових приміщень розташованих у м. Кременець до державного бюджету мають надійти 731 000 грн.

На відкритих торгах за право власності на приміщення площею 263,3 м² змагалися дев’ятеро учасників, які збільшили ціну зі стартових 17 069,68 грн до 731 000,00 грн.

Новий власник отримає у власність нежитлові приміщення (другий поверх) в двохповерховій цегляній будівлі з камінним підвалом, що розташована за адресою Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Чорновола В’ячеслава, 1а.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації нежитлових приміщень вважатиметься офіційно завершеним.

З інформацією про найближчі приватизаційні аукціони можна ознайомитись, перейшовши за посиланням: https://bit.ly/3uPHaz2