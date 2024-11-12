Понад 40 000 гривень переказала тернополянка за «спасіння» доньки

“Ваш родич в поліції” – це один із видів шахрайств, пов’язаних із привласненням коштів шляхом обману: люди віддають гроші та цінності, аби їх рідні уникнули неіснуючої кримінальної відповідальності.

Від такого злочину постраждала і 71-річна жителька Тернополя. Жінка переказала шахраєві 43000 гривень за «спасіння» доньки від відповідальності.

Як встановили працівники територіального підрозділу поліції, до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником поліції. Шахрай повідомив, що донька жінки знаходиться в поліції через причетність до кримінального злочину. Аби уникнути покарання тернополянці необхідно заплатити чималу суму, на що вона одразу погодилася.

Заявниця поїхала до найближчого відділення служби доставки та здійснила транзакцію на обумовлену суму. Вже пізніше вона зрозуміла, що її ошукали, адже зв’язалася з донькою, яка спростувала інформацію про скоєння злочину.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 ( шахрайство ) Кримінального кодексу України.

Запам’ятайте, якщо від вас вимагають гроші – це аферисти!

У разі якщо телефонує невідомий та просить перерахувати грошові кошти: запитайте, як його звати і в якому відділі поліції він працює, перепитайте прізвище та ім’я родича. Після цього шахраї зазвичай кидають слухавку.

Обов’язково зателефонуйте родичу. Якщо його телефон не відповідає чи відключений – не панікуйте! Зателефонуйте до поліції на лінію «120» та дізнайтеся, чи знаходиться там ваш родич.

Завжди перевіряйте отриману інформацію від незнайомців. Не поспішайте виконувати їх умови!